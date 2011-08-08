فرهنگ قرآنی باید در تمام ابعاد مختلف جامعه جاری شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دیواندره شامگاه شنبه در جلسه شورای قرآنی شهرستان دیواندره بیان کرد: باید فرهنگ و ارزش قرآنی در تمام ابعاد حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشریت جاری شود تا با بهره گرفتن از این مهم شاهد جامعه ای سالم و به دور از ناهنجاری های مختلف باشیم.

وی به اهمیت تمسک به قرآن در حفظ و پیراستگی جامعه از خطا و آسیب اشاره کرد و گفت: وجود آسیبهای اجتماعی و فرهنگی در جامعه امروزی ناشی از دور شدن ما از فرهنگ و ارزش های قرآنی است.

فرماندار دیواندره گفت: قرآن نقشه راه و مرکز ثقل برنامه ریزی درست و خطا ناپذیر بشری در حیات خویش است.

نقشبندی اظهارداشت: این برنامه از سوی خداوند بر انسان ارزانی شده که بر تمامی نقاط ضعف و قوت وی احاطه دارد و بر همین اساس این برنامه را برای وی ارسال کرده است.

وی با اشاره به فعالیت های قرآنی در شهرستان دیواندره به برخی فعالیت های انجام شده در این بخش اشاره کرد و گفت: در تابستان جاری به همت دستگاه های همچون مدیریت آموزش و پرورش، مرکز بزرگ اسلامی، اداره تبلیغات اسلامی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت های خوبی انجام شده است.

فرماندار دیواندره بیان کرد: دایر شدن 11 مدرسه تخصصی قرآن، 25 پایگاه اوقات فراغت در زمینه آموزش مسائل قرآنی تنها بخش کوچکی از این فعالیت ها است.

نقشبندی برلزوم هماهنگی دستگاه های دخیل در امر آموزش و ترویج ارزشهای قرآنی اشاره کرد و افزود: با هماهنگی و برنامه ریزی منسجم دستگاه های ذیربط می توان نتایج بهتر و مثمر ثمرتری از فعالیت ها گرفت.

در این جلسه مقرر شد طی ماه مبارک رمضان برنامه ضیافت نور و بازدید از یکی از مراکز آموزشی قرآن در روستاهای سطح شهرستان نیز انجام شود.