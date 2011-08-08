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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۸

فرهادی به مهر خبر داد:

شکارچیان غیرمجاز مامور محیط زیست قزوین را مجروح کردند

شکارچیان غیرمجاز مامور محیط زیست قزوین را مجروح کردند

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل محیط زیست استان قزوین از مجروح شدن یکی از ماموران محیط زیست بر اثر درگیری با شکارچیان غیر مجاز خبر داد.

علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یکی از ماموران اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین بر اثر درگیری با
شکارچیان متخلف مجروح شد.
 
فرهادی افزود: در پی دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر حضور تعدادی شکارچی غیرمجاز در ارتفاعات شنگرود منطقه الموت، 
ماموران محیط بان این منطقه اقدام به شناسایی و تلاش برای توقیف شکارچیان می کنند.
 
این مسئول تصریح کرد: در درگیری که بین ماموران و شکارچیان روی داد یکی از ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان، بر اثر درگیری فیزیکی و ضربات وارد شده به شدت از ناحیه کتف، دست و پا آسیب دید و به بیمارستان منتقل شد.
 
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین یادآورشد: از شکارچیان متخلف یک قبضه سلاح شکاری از نوع ساچمه زنی کشف شد و شکارچیان نیز پس از تشکیل پرونده  به مراجع قضایی معرفی شدند.
کد مطلب 1378202

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