شکارچیان غیرمجاز مامور محیط زیست قزوین را مجروح کردند

علی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یکی از ماموران اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین بر اثر درگیری با

شکارچیان متخلف مجروح شد.

فرهادی افزود: در پی دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر حضور تعدادی شکارچی غیرمجاز در ارتفاعات شنگرود منطقه الموت،

ماموران محیط بان این منطقه اقدام به شناسایی و تلاش برای توقیف شکارچیان می کنند.

این مسئول تصریح کرد: در درگیری که بین ماموران و شکارچیان روی داد یکی از ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان، بر اثر درگیری فیزیکی و ضربات وارد شده به شدت از ناحیه کتف، دست و پا آسیب دید و به بیمارستان منتقل شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین یادآورشد: از شکارچیان متخلف یک قبضه سلاح شکاری از نوع ساچمه زنی کشف شد و شکارچیان نیز پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.