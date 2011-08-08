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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۱۰

همزمان با سفر رئیس جمهور/

عملیات اجرایی پروژه منوریل کرمانشاه آغاز شد

عملیات اجرایی پروژه منوریل کرمانشاه آغاز شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: همزمان با سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه، عملیات اجرایی پروژه منوریل کلانشهر کرمانشاه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه که چندین طرح بزرگ صنعتی و تولیدی در استان افتتاح شد، عملیات اجرایی پروژه منوریل کلانشهر کرمانشاه نیز آغاز شد.

طول مسیر پروژه قطارشهری کرمانشاه 13 کیلومتراست و شامل 12 ایستگاه و دو توقفگاه و پارکینگ خواهد بود.

این مسیر دو خطه بوده و از میدان فردوسی در جنوب شهر تا میدان معلم در انتهای شمالی بلوار طاقبستان امتداد دارد.

ناوگان این پروژه دارای 56 واگن در قالب 14 قطار است، ظرفیت جابجایی مسافر در افق طرح (سال 1410) تعداد 16 هزار و 180 نفر در هر ساعت و در هر جهت است و سر فاصله زمانی حرکت قطارها کمتر از 4 دقیقه خواهد بود.

مبلغ قرارداد حدود 215 میلیون یورو معادل سه هزار و 270 میلیارد ریال است و زمان اجرای آن 42 ماه تعیین شده است.

کد مطلب 1378203

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