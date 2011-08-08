نمایش پرده 200 ساله کعبه در امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عرب نیوز، این ابتکار عمل با هدف آموزش به جامعه امارات درباره هنر اسلامی و نمایش یک نماد مهم در هنر و تاریخ اسلامی صورت گرفته است.

این پرده به دستور سلطان سلیم سوم ( 1789- 1807) بافته شده و از نظر تاریخی دارای اهمیت است چرا که این پرده آخرین پرده ای است که به صورت رنگی بافته شده و طرح غنی آن به دوره امپراطوری ترکهای عثمانی باز می گردد.

پرده کعبه برای مسلمانان دارای قداست خاصی است چون که این پارچه بافته شده از سوی هنرمندان مسلمان کعبه را می پوشاند که مسلمانان سراسر دنیا برای زیارت آن به مکه می آیند.

مسلمانان در سال نهم هجری سنت پوشاندن کعبه با پرده را آغاز کردند و این سنت تا امروز ادامه دارد و هرساله این پرده تعویض می شود.

این پارچه سیاه پس از تعویض به چند قسمت بریده و به عنوان هدیه به هیئتهایی که برای حج حضور می یابند اهدا می شود.