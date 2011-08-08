برگزاری نمایشگاه قرآنهای خطی در اسلام آباد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گشایش این نمایشگاه 15 مردادماه با حضور شاکری سفیر ایران در پاکستان، آیت الله معلمی عضو مجلس خبرگان رهبری و همچنین گروهی از خواهران مسئول و طلاب موسسه قرآنی الزهرا(س)، جامعه الزهرا(س) و سازمان نوجوانان ایمان برگزار شد.

در این مراسم علی آقا نوری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن خیرمقدم به میهمانان گزارشی از اقدامات انجام شده بمنظور نمایش این آثار در سایر شهرهای پاکستان ارائه داد.

آیت الله معلمی ضمن تأکید بر تأثیر مرکز تحقیقات فارسی در حفظ و اشاعه فرهنگ اسلامی و زبان فارسی با ذکر آیاتی چند از قرآن مجید مطالبی در خصوص اهمیت نزول قرآن و ضرورت ترویج فرهنگ قرآنی ارائه کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به حضور گسترده خواهران در برنامه های قرآنی و خیر مقدم به حاضرین، نسبت به اهمیت جایگاه مرکز تحقیقات فارسی با اشاره به آمار مجموعه نسخ خطی و کتابهای چاپ سنگی، مواردی را طرح کرد.

وی تعدد آثار خطی قرآنی و زبان فارسی در این کشور را مبیین نفوذ فرهنگ اسلامی و زبان و ادبیات فارسی در کشور پاکستان دانست و اطلاع رسانی گسترده برای معرفی این نمایشگاه را ضروری برشمرد.

