اعزام بانوان شمشیر باز یزدی به تفلیس

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون شمشیربازی در نظر دارد تیم های ملی شمشیربازی بانوان کشورمان را برای شرکت در اردوی مشترک با شمشیربازان گرجستانی 27 مرداد ماه عازم این کشور کند که در بین آنها شمشیربازان یزدی در سه اسلحه حضور چشمگیر دارند.

شمشیربازان دختر کشورمان در سه اسلحه سابر، اپه و فلوره از 28 مرداد تا 10 شهریور در گرجستان به تمرین خواهند پرداخت.

نجمه سازنجیان به همراه کیانا باقر زاده، محدثه طاهرخانی، فائزه رفیعی و آیسان قمصری در اسلحه سابر، سپیده عالمی، سکینه نوری و بهاره رمضانی در اسلحه اپه و نگین کافی، سروناز مرتضوی، مطهره محسنی، مریم وهابی املشی، سوده حسنلو و فرنوش علیپور در اسلحه فلوره نفرات اعزامی کشورمان به گرجستان را تشکیل می دهند.

تیم شمشیربازی کشورمان را شهناز کرود و زهره صدرزاده به عنوان مربیان همراهی خواهند کرد.