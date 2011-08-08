73 اثر از 73 هنرمند پیشکسوت در نمایشگاه قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش هنرمندان مدعو نمایشگاه آثار 73 هنرمند برپا شده است که در آن 16 اثر از هنرمندان خوشنویس، 13 اثر از هنرمندان نقاش، 17 اثر از هنرمندان نگارگری، 10 اثر در رشته سفال و سرامیک و 17 اثر نیز در رشته پوستر ارائه شده است.

در این بخش آثار هنرمندانی از جمله غلامحسین امیرخانی، جواد بختیاری، محمد حیدری، امیراحمد فلسفی، رضوان صادق‌زاده، جواد نوبهار، رضا بانگیز، سهراب هادی، احمد خلیلی فرد، رضا یساولی، عباس جمال پور، مجید مهرگان، فریدون فخری جوقان، منی‍ژه آرمین،‌ محمد مهدی انوشفر، فریده تطهیری مقدم، محمدمهدی قان بیگی، مهران هوشیار، کوروش پارسانژاد،‌ علی وزیریان، علی خورشیدپور، محمد خزایی و... به نمایش درآمده است.

در بخش تجسمی نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم 204 اثر از 137 هنرمند که از طریق فراخوان آثارشان به جشنواره راه یافته، به نمایش درآمده است.

بخش تجسمی نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با همکاری مرکز هنرهای تجسمی، مرکز هماهنگی ، توسعه و ترویج فعالیت‌های قرآنی و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر برگزار شده است.