اخبار سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد از توزیع نشریات ره توشه راهیان نور، اعتصام، معلم، شبستان اندیشه و فصلنامه الکترونیکی امیر بیان در استان یزد خبر داد.

حجت الاسلام خلیل سلطانی افزود: به مناسبت ماه مبارک رمضان و در راستای طرح تغذیه فکری مبلغان، مبلغات، ائمه جماعات، روحانیان مستقر و اقشار تاثیرگذار کتب و نشریات مختلفی جهت بهره برداری مطالعاتی آنها در سطح استان توزیع شده است.

کارشناس آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد ادامه داد: از جمله این نشریات 259 نسخه فصلنامه الکترونیکی امیر بیان، 360 نسخه از دوره چهار جلدی ره توشه راهیان نور، 600 نسخه نشریه اعتصام ویژه انجمن های اسلامی، هزار و 250 نسخه از ماهنامه معلم ویژه معلمان و 295 نسخه از نشریه شبستان اندیشه است.

راه اندازی "ویژه نامه صوتی ماه مبارک رمضان" در تبیان یزد

به همت دفتر موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان یزد ویژه نامه صوتی ماه مبارک رمضان راه اندازی شد.

مدیر دفتر موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان یزد با اعلام این خبر افزود: این ویژه نامه شامل فایل های صوتی سخنرانی درس اخلاق آیت الله سید محمدعلی علاقه بند و جلسه ترجمه و تفسیر قرآن کریم با محوریت سوره حضرت ابراهیم (ع) استاد حسن عرفان است که به صورت روزانه و اختصاصی در سایت تبیان یزد قابل دسترسی است.

برگزاری طرح تفسیری بینات 14 در شهرستان صدوق

همزمان با ماه مبارک رمضان طرح تفسیری بینات 14 با محوریت سوره حضرت ابراهیم (ع) در شهرستان صدوق در حال برگزاری است.

طرح بینات 14 شامل ترجمه و تفسیر سوره مبارکه ابراهیم (ع) ویژه ماه مبارک رمضان است که طی 23 جلسه باشرکت 50 نفر از برادارن در روستای ابراهیم آباد حسینیه المهدی در حال برگزاری است.

این طرح با هماهنگی و همکاری خانه قرآن روستایی امام سجاد (ع) ابراهیم آباد رستاق برگزار می شود.

بازدید رئیس کانون مداحان از جلسه مجمع الذاکرین یزد

حجت الاسلام حسین زارع ارنانی، کارشناس تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی و محمد حسین آبیاری رئیس کانون مداحان استان از جلسه مجمع الذاکرین یزد بازدید کردند.

مجمع الذاکرین یکی از مجامع مداحی یزد است که با حضور تعدادی از مداحان شهرستان به صورت هفتگی و هرهفته در منزل یکی از اعضاء تشکیل جلسه می دهد و در ماه مبارک رمضان هر شب این جلسه در منزل اعضاء برگزار می شود.