*خبرگزاری مهر - گروه فرهنگ و هنر: آقای پهلوانزاده شما اشاره کردید روزی چهار ساعت تولید خواهید داشت. از چه زمانی این اتفاق عملی میشود؟
- محمد صادق پهلوانزاده، مدیر شبکه شما: ما جایی ورود پیدا میکنیم و ساختاری را کار خواهیم کرد که نیاز آن را احساس کنیم. وقتی این اتفاق میافتد که مرکزی بنا به دلایلی در ساختاری برنامه قوی، جذاب و اثرگذار ندارند. این مسئله بیشتر در برنامههای گفتگو محور اتفاق میافتد که مراکز بیشتر مسائل منطقهای خودشان را مطرح میکنند. بنابراین پخش چنین برنامههایی از شبکه شما خیلی موضوعیت ندارد یا مراکز در ساختار مسابقه یا جنگ اصلاً ورود پیدا نکردند.
اما در مستند دغدغه نداریم، ورود نمیکنیم. در بحث آشپزی الگوسازی میکنیم. شبکه شما مال مراکز است. بنابراین در مواقعی که احساس کنیم باید وارد مبحث شویم، حتماً این کار را خواهیم کرد. مثلاً در روز معلم احساس میکنیم سوژه جذاب و اثرگذار نداریم، به همین دلیل خودمان کاری تهیه میکنیم.
دغدغه ما یک کنداکتور پویا، جذاب و با ریتم بالا است. شبکه شما مخاطب محور است و نه رسانه محور. قرار نیست مصلحتاندیشی کنیم و تاکید داشته باشیم که ما ذائقه مخاطب را بهتر میشناسیم. مخاطب خودش میداند چه میخواهد؟ در دوره گذشته ما فقط دو شبکه داشتیم، ولی الان مخاطب کنترل تلویزیون را دارد و اگر احساس کند ما تامیناش نکنیم سراغ شبکه دیگر میرود که او را تامین کند. ما سعی کردیم آرم استیشنها و تیزرها برای مخاطبان جذاب باشد و رنگ بنفش را برای شبکه انتخاب کردیم و با رنگ هویت متفاوتی به شبکه دادیم.
*چرا رنگ بنفش را برای شبکه شما انتخاب کردید. در حالی که شما اشاره کردید این شبکه رنگین کمانی از اقوام مختلف است و با توجه به این صحبت باید رنگ فیروزهای که رنگ ملی، ایرانی و اسلامی بود، انتخاب میشد؟
- اتفاقاً اولین رنگی که دست گذاشتیم فیروزهای بود، اما بعد از مطرح شدن گفتند رنگ لوگوی شبکه یک فیروزهای است. البته همه ما میدانیم هیچ کدام از شبکهها رنگ ندارند، اما چون رنگ آبی فیروزهای در لوگوی شبکه یک بود، به همین دلیل سراغ رنگی رفتیم که هیچ کدام از شبکههای تلویزیونی ورود پیدا نکرده بودند. بنابراین رنگ بنفش انتخاب شد که طیف رنگهای دیگر است و با توجه به اینکه شبکه شما رنگینکمانی از فرهنگ ایرانی است، به همین دلیل این رنگ شبکه شما شد.
از سوی دیگر راهبرد ما نشاط ، امید و فرحبخشی است و این رنگ همخوانی زیادی با راهبرد ما دارد. من مرتب به دوستان تاکید کردم اگر سوژه اثری غم است پخش نشود، چرا که ما دغدغه ما به تصویر کشیدن چنین موضوعهایی نیست. از سوی دیگر عامل ارتباطی ما با مخاطبان قاصدک است.
*قاصدک نماد گرافیک شبکه شما است؟
- بله، البته طراحی اصلی هنوز به سرانجام نرسیده است، اما به زودی این اتفاق میافتد و پل ارتباطی ما با مخاطبان است. نماد قاصدک خوشیمن است و انرژی مثبت میدهد. قاصدک پیام آور، سبکبال و همیشه در حال سفر است، مثل شبکه شما.
*شعار شبکه شما، شبکه شما شبکه هر ایرانی است. شعار شبکه یک هم همین است. چرا شعار شبکه یک را انتخاب کردید؟
- نه یک کم متفاوت است.
*نه، اصلاً تفاوتی میان شعار شبکه شما و شبکه یک نیست.
- ما چهار تا شعار داریم. شبکه شما شبکه همه اقوام ایرانی/ شبکه شما شبکه هر ایرانی/ شبکه شما انتخاب شما/ شبکه شما شبکه همدلی/ شبکه شما شبکه شما است. هنوز شعار قطعی مشخص نشده است. ما قصد داریم بازتاب مخاطبان را دریافت کنیم و هر یک از شعارها که با مخاطب ارتباط بیشتری برقرار کرد در آن صورت شعار شبکه قطعی میشود.
*شما اشاره کردید دغدغهتان مصلحت اندیشی در این شبکه نیست. در حالی که این خلاف عملکرد دیگر شبکهها است و برنامههایی که تهیه و پخش میشود بیشتر به مصلحتاندیشی مخاطبان توجه میشود.
- به نظرم نه تنها شبکه شما، بلکه همه شبکهها باید اینطور باشند. ما برای مخاطب برنامه میسازیم. اگر مخاطب پس بزند پس برای چه کسی برنامه تهیه کنیم؟ فکر میکنم مخاطب بهتر از همه مصلحت خودش را میداند؟ البته قبول دارم مصلحتهایی وجود دارد، اما اگر آن مصلحتها بدون در نظر گرفتن ذائقه مخاطب باشد، مخاطب آن را پس میزند، حتی اگر مصلحت ش باشد و این مسئله را بپذیرد. باز هم قبول نمیکند.
مثل بچهای که بیمار است و بهتر است استامینوفن بخورد، اما به دلیل تلخی آن را پس میزند. همان مصلحت ذائقه بچه را در نظر گرفته و طعم آلبالو به آن داده است. معتقدم اگر چیزی هم مصلحت مخاطب است باید ذائقه او را در نظر بگیریم. به نظرم مخاطب جامعه دین مدار ما هوشیار به مسائل اخلاقی است. اگر خیلی مصلحتی نکنیم و نیاز مخاطبان را در نظر بگیریم، مسلماً موفقتر و اثرگذارتر میتوانیم باشیم.
*شبکه شما به تازگی افتتاح شده است. آیا به لحاظ بودجه مشکل ندارید؟
- به هر حال نمیشود گفت مشکل نداریم. امیدواریم با حمایت رئیس محترم سازمان صدا و سیما این مشکل بر طرف شود.
*در حال حاضر اکثر شبکههای استانی 24 ساعته شدند و خودتان اشاره کردید از چند ماه قبل سفارش به مراکز دادید. به نظرتان سفارشهایی که شما به مراکز میدهید باعث نمیشود آنها بیشتر انرژیشان را برای تولید چند اثر خوب برای شبکه شما بگذارند و بعد از دیگر آثارشان غفلت کرده و کیفیت پایین بیاید؟
- امیدوارم این اتفاق نیفتد. فکر میکنم معیارهایی به دست مراکز میآید و این ملاکها در برنامههای دیگر لحاظ میشود. این شبکه عاملی برای انتقال کیفیت خواهد بود، چه در تولیدات محلی و چه در تولیداتی که برای شبکه شما دارند.
*ولی ما شاهد هستیم برنامهسازان بهترین آثارشان را برای جشنوارهها میسازنند و از دیگر آثارشان غفلت میکنند.
- حرف شما درست است، اما نقطه عطف آثار مراکز از جشنواره تولیدات استانی شروع شد. من 20 سال مدیر کل پنج مرکز بودیم. واقعاً یک زمانی ساخت تله فیلم آرزو بود.
*چرا؟
- واقعا به لحاظ توسعه منابع انسانی، بودجه، تجهیزات، امکانات به ویژه در خود باوری مشکل داشتیم. الان مراکز کوچک هم سریالهای قابل قبول میسازنند. از زمانی که شبکه شما راهاندازی شده است ارتباطات زنده مراکز به لحاظ میزانسن و ... متفاوتتر از قبل شده است. من خیلی قول را به شما میدهند که شبکههای شما 2 و 3 هم راه میافتد. در واقع از دل شبکههای مراکز شبکههای تخصصی ایجاد میشود.
*شبکه شما چه زمانی 24 ساعته میشود؟
- دستور 24 ساعته شدن را داریم. قبول کنید 17 ساعت زمان خوبی برای شروع بود که ما آغاز کردیم.
*این 17 ساعت شامل تکرار و پخش است.
-همه شبکهها تکرار دارند. نگاه منفی به تکرار نداشته باشید. البته ما با شیب ملایم به سمت 24 ساعته شدن پیش میرویم.
*چرا در شبکه شما تفکیک موضوع و ساختار نشده است و پراکنده برنامهها پخش میشوند؟
- سعید تاجفرنیا مدیر تامین برنامه: نه، این طور نیست. سعی کردیم کنداکتور دقیق داشته باشیم. اطلاعرسانی میکنیم و مخاطبان میدانند که در این ساعت این برنامه پخش میشود. البته قرار است سایت این شبکه هم به زودی راهاندازی شود.
- پهلوانزاده: قرار بود سایت زودتر از شبکه راهاندازی شود، اما چون زمان تاسیس جلو افتاد، به همین دلیل زمان راهاندازی عقب افتاد. البته صفحه اول سایت راه افتاده است و به زودی کامل میشود.
*چرا شبکه شما بخش خبر ندارد؟
- خودم هم علاقمند نیستم خبر داشته باشیم.
*چرا؟
- این تفاوت شبکه ما با شبکههای دیگر است. خبر کنداکتور را به هم میریزد. ما در طول روز چهار آیتم شش تا هفت دقیقهای خبرهای تولیدی در راستای راهبرد شبکه با مضامین تولید، سازندگی ،علم و ...داریم. البته این برنامه به زودی شکل متفاوتی میگیرد.
*چرا ارتباطی با مخاطبان ندارید و نظرات آنها از طریق زیرنویس و ... اعلام نمیشود؟
- سیستمی در رژی به نام سی جی است، اما هنوز کامل نشده است. به محض کامل شدن سعی میکنیم نظرات مخاطبان را منتقل کنیم.
*در بخش ورزش چه اقداماتی در دستور کار دارید؟
- بله در این زمینه هم سعی میکنیم حضور موثری داشته باشیم. با استانها صحبت کردیم. امیدواریم نیاز مخاطبان را پاسخگو باشیم.
*و صحبت آخر.
- من از توجهتان به شبکه شما تشکر میکنم. امیدوارم تعامل خوبی داشته باشیم و شما هم نقدهای سازنده و منصفانه را نسبت به ما داشته باشید تا به پیشرفت کار ما کمک کند.
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گفتگو: فاطمه عودباشی
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