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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پروژه بیابان زدایی بین المللی در ریگان اجرا می شود

پروژه بیابان زدایی بین المللی در ریگان اجرا می شود

ریگان - خبرگزاری مهر: معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کرمان از اجرای پروژه بین المللی بیابان زدایی در ریگان خبر داد.

حسین شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اجرای پروژه بین المللی بیابانزدایی باعث ایجاد اشتغال می شود و نیازهای اقتصادی و اجتماعی بلندمدت و ضروری مردم ریگان را تضمین خواهد کرد.

شجاعی گفت: در این پروژه به کمک تسهیلات جهانی زیست محیطی به موضوع تخریب سرزمین، کاهش تنوع زیستی و متعاقب آن استفاده ناپایدار از مراتع و جنگلها پرداخته می شود.

وی ادامه داد: همچنین با اجرای این پروژه از طریق  حذف موانع موجود در برابر اقدامات یکپارچه مشارکتی در مدیریت مرتع و جنگل به وسیله توانمند سازی ظرفیت ها در سطوح محلی منطقه ریگان به توسعه و اجرای طرحهای یکپارچه مشارکتی مدیریت پایدار زمین و جنگل در سطوح روستاها و حوزه های آبخیز کمک خواهد شد.

وی با بیان اینکه مساحت محدوده مورد عمل در این پروژه 295 هزار و 897 هکتار است عنوان داشت: از جمله پیامدهایی که این پروژه به همراه دارد می توان به اشتغالزایی، بهبود سرزمین و محیط زیست، عدم مهاجرت و بروز پدیده حاشیه نشینی شهرها اشاره کرد.

کد مطلب 1378221

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