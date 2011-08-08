فراخوان دبیرکل سازمان ملل برای تقویت حقوق مردمان بومی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، در پیام بان کی مون آمده است: در این روز بین المللی ما بر حقوق افراد بومی و تعهد مشترکمان برای پیشبرد ارزش های برابری، عدالت و منزلت برای همگان تاکید می نماییم.



وی می گوید: مردم بومی نماینده گوناگونی قابل تحسین یعنی 5 هزار گروه در بیش از 90 کشور جهان هستند. آنان 5 درصد جمعیت دنیا یعنی 370 میلیون نفر را تشکیل می دهند.



بان کی مون می افزاید: بومیان حافظان میراث فرهنگی ارزشمندی هستند که در عین حال به سرعت در حال نابودی است.

وی اظهار داشت: ما شاهد خلاقیت و ابتکارات آنان درهنر، ادبیات و علوم هستیم. سهم ایشان در این باره با موضوع امسال این روز یعنی "طراحی های بومی: فرهنگ ها و داستان ها را گرامی بداریم، آینده خود را ماهرانه بسازیم" مورد تاکید قرار گرفته است.



دبیرکل در پیام خود از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست چالش هایی که مردم بومی با آنها روبرو هستند، شامل به حاشیه رانده شدن، فقر مطلق، از دست دادن سرزمین ها، املاک و منابع آنان را حل نمایند.