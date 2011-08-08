یک تغییر در نقشه تقسیمات کشورى استان خراسان جنوبی ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی و بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ روستای خنجوک از دهستان پسکوه بخش سده شهرستان قائنات منتزع و به دهستان قاین بخش مرکزی همان شهرستان الحاق می‌ شود.



این تصویـب‌نامه پس از تأیید رئیس جمهور، از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

