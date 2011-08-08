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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۵۸

با ابلاغ معاون اول؛

یک تغییر در نقشه تقسیمات کشورى استان خراسان جنوبی ایجاد شد

یک تغییر در نقشه تقسیمات کشورى استان خراسان جنوبی ایجاد شد

دولت با توجه به شرایط خاص جغرافیایی منطقه در راستای ارتقای ارائه سطح خدمات به مناطق مختلف کشور، با الحاق روستای خنجوک به دهستان قاین بخش مرکزی شهرستان قائنات موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی و بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ روستای خنجوک از دهستان پسکوه بخش سده شهرستان قائنات منتزع و به دهستان قاین بخش مرکزی همان شهرستان الحاق می‌ شود.

این تصویـب‌نامه پس از تأیید رئیس جمهور، از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
 

کد مطلب 1378226

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