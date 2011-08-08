تامین هزینه همایش تجلیل از حامیان بیماران کلیوی البرز توسط خود حامیان

رضا طاهری شامگاه یکشنبه در حاشیه همایش تجلیل از خیران حامی انجمن خیریه بیماران کلیوی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیچیک از هزینه های مراسم امشب را انجمن تامین نکرده و همه هزینه ها را خیران حامی تامین کرده اند.

وی ادامه داد: برگزارکننده همایش امشب، انجمن است ضمن اینکه این همایش شامل بخشهای مختلف از جمله صرف شام و افطار، برنامه های هنری و مراسم تجلیل است.

این کارشناس افزود: همچنین مراسم گلریزان نیز با هدف حمایت از بیماران کلیوی برگزار خواهد شد.

خیرانی که سال گذشته همکاری داشته اند، تجلیل می شوند

طاهری اضافه کرد: در همایش امشب، خیرانی که سال گذشته با انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی البرز همکاری داشته اند، تجلیل می شوند.

وی یادآور شد: در این مراسم حدود 100 خیر حضور دارند ضمن اینکه چند مسئول نیز در این همایش شرکت کرده اند.