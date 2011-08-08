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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۲۲

طاهری به مهر خبر داد:

تامین هزینه همایش تجلیل از حامیان بیماران کلیوی البرز توسط خود حامیان

تامین هزینه همایش تجلیل از حامیان بیماران کلیوی البرز توسط خود حامیان

کرج - خبرگزاری مهر: کارشناس انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان البرز گفت: هزینه برگزاری همایش تجلیل از خیران حامی بیماران کلیوی البرز توسط خود این خیران تامین شده است.

رضا طاهری شامگاه یکشنبه در حاشیه همایش تجلیل از خیران حامی انجمن خیریه بیماران کلیوی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هیچیک از هزینه های مراسم امشب را انجمن تامین نکرده و همه هزینه ها را خیران حامی تامین کرده اند.

وی ادامه داد: برگزارکننده همایش امشب، انجمن است ضمن اینکه این همایش شامل بخشهای مختلف از جمله صرف شام و افطار، برنامه های هنری و مراسم تجلیل است.

این کارشناس افزود: همچنین مراسم گلریزان نیز با هدف حمایت از بیماران کلیوی برگزار خواهد شد.

خیرانی که سال گذشته همکاری داشته اند، تجلیل می شوند

طاهری اضافه کرد: در همایش امشب، خیرانی که سال گذشته با انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی البرز همکاری داشته اند، تجلیل می شوند.

وی یادآور شد: در این مراسم حدود 100 خیر حضور دارند ضمن اینکه چند مسئول نیز در این همایش شرکت کرده اند.

کد مطلب 1378231

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