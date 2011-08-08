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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۱۴

تا پایان سال 90/

15000 فرصت شغلی در شهرستان سنندج ایجاد می شود

15000 فرصت شغلی در شهرستان سنندج ایجاد می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سنندج از ایجاد 15 هزار فرصت شغلی در این شهرستان تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزائی اصل شامگاه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان سنندج اظهار داشت: از جمله برنامه های جدی دولت دهم ایجاد اشتغال پایدار است و در این راستا سهم شهرستان سنندج ایجاد 15 هزار و 200 فرصت شغلی تا پایان سال جاری  است.

وی افزود: بر اساس اعلام ادارات و سازمانهای دولتی سطح شهرستان تاکنون سه هزار و 400 فرصت شغلی ایجاد شده است و از این تعداد 920 نفر نیز در سیستم رایانه ای که به همین منظور طراحی شده است، ثبت نام شده اند.

فرماندار شهرستان سنندج عنوان کرد: با گذشت پنج ماه از سال جاری اداراتی همچون بهزیستی و صندوق مهر امام رضا (ع ) توانسته اند عملکرد بهتری در این زمینه داشته باشند اما با این وصف وضعیت کنونی برازنده شهرستان سنندج که دارای یک سوم جمعیت استان است، نیست و انتظار می رود که برنامه ها با جدیت بیشتری دنبال شود.

میرزائی اصل با اعلام این مطلب که شهرستان سنندج در حوزه های کشاورزی، صنایع دستی، صنعت و مشاغل خانگی دارای پتانسیل های ویژه ای در زمینه ایجاد اشتغال  است، از دستگاه های اجرایی این شهرستان خواست که در این زمینه  با جدیت بیشتری فعالیت کرده و زمینه را برای ایجاد فرصت های جدید شغلی فراهم کنند.

وی در پایان خواستار همکاری و مشارکت جدی بانک ها در راستای پرداخت تسهیلات به متقاضیان شد و بیان کرد: بدون شک همکاری و همراهی بخش خصوصی در این بخش می تواند بخش زیادی از نیازهای استان و شهرستان را در حوزه ایجاد فرصت های جدید شغلی رفع کند.

کد مطلب 1378233

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