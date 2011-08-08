15000 فرصت شغلی در شهرستان سنندج ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزائی اصل شامگاه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان سنندج اظهار داشت: از جمله برنامه های جدی دولت دهم ایجاد اشتغال پایدار است و در این راستا سهم شهرستان سنندج ایجاد 15 هزار و 200 فرصت شغلی تا پایان سال جاری است.

وی افزود: بر اساس اعلام ادارات و سازمانهای دولتی سطح شهرستان تاکنون سه هزار و 400 فرصت شغلی ایجاد شده است و از این تعداد 920 نفر نیز در سیستم رایانه ای که به همین منظور طراحی شده است، ثبت نام شده اند.

فرماندار شهرستان سنندج عنوان کرد: با گذشت پنج ماه از سال جاری اداراتی همچون بهزیستی و صندوق مهر امام رضا (ع ) توانسته اند عملکرد بهتری در این زمینه داشته باشند اما با این وصف وضعیت کنونی برازنده شهرستان سنندج که دارای یک سوم جمعیت استان است، نیست و انتظار می رود که برنامه ها با جدیت بیشتری دنبال شود.

میرزائی اصل با اعلام این مطلب که شهرستان سنندج در حوزه های کشاورزی، صنایع دستی، صنعت و مشاغل خانگی دارای پتانسیل های ویژه ای در زمینه ایجاد اشتغال است، از دستگاه های اجرایی این شهرستان خواست که در این زمینه با جدیت بیشتری فعالیت کرده و زمینه را برای ایجاد فرصت های جدید شغلی فراهم کنند.

وی در پایان خواستار همکاری و مشارکت جدی بانک ها در راستای پرداخت تسهیلات به متقاضیان شد و بیان کرد: بدون شک همکاری و همراهی بخش خصوصی در این بخش می تواند بخش زیادی از نیازهای استان و شهرستان را در حوزه ایجاد فرصت های جدید شغلی رفع کند.