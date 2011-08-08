مصرف آب شهروندان تهرانی به مرز هشدار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، طی روزهای اخیر و با ادامه افزایش محسوس دما در تهران، میزان مصرف آب شهروندان تهرانی به شدت افزایش یافته است. آمار مصرف آب شهر تهران در روز گذشته به رقمی بیش از 3 میلیون و 200 هزار متر مکعب رسید که با توجه به ظرفیت تصفیه، ذخیره و شبکه آبرسانی پایتخت، در صورت ادامه روند فعلی مصرف توسط شهروندان تهرانی با مصرفی بیش از توان آبرسانی این شرکت مواجه خواهیم شد.

مصرف آب شرب شهروندان تهرانی به میزان 10 درصد نسبت به مشابه سال قبل افزایش داشته است. در صورتی که افزایش دما و به دنبال آن روند مصرف در روزهای آتی به همین نحو ادامه داشته بادش به طور قطع شهروندان تهرانی با مشکل قطع آب و کمبود آن مواجه خواهند شد.

شرکت آب و فاضلاب استان تهران از کلیه شهروندان تقاضا دارد تا با رعایت کامل روش‌های صرفه جویی در مصرف آب، ضمن علم به تکالیف و مسئولیت‌های شهروندی، این شرکت را در ارایه خدمات آبرسانی و توزیع عادلانه و مستمر آب یاری کنند.