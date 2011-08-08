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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۰۷

بازخوانان متون آثار عروسکی و کودک جشنواره تئاتر مقاومت مشخص شدند

بازخوانان متون آثار عروسکی و کودک جشنواره تئاتر مقاومت مشخص شدند

کیانیان، اکبرلو و کرمی به عنوان بازخوانان بخش مسابقه آثار عروسکی و کودک و نوجوان سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت معرفی شدند .

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود کیانیان، منوچهر اکبرلو و شهرام کرمی به عنوان بازخوانان بخش عروسکی و کودک و نوجوان سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت انتخاب شدند.

ستاد برگزاری جشنواره صرفا پذیرای طرح ها و نمایش نامه هایی است که تا کنون اجرای عمومی و یا جشنواره ای نداشته اند.
نتایج بررسی طرح ها و متون ارسالی که تا 25 تیر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده تا پایان مرداد اعلام و بازبینی آنها از 15 شهریور آغاز خواهد شد.

حداکثر پذیرش آثار در این بخش 10 نمایش - 5 نمایش عروسکی و 5 نمایش کودک و نوجوان - است .سیزدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت (انقلاب – دفاع مقدس)  به دبیری حسین پارسایی از 28 آبان تا 3 آذر سال جاری در تهران برگزار می شود.
 

کد مطلب 1378236

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