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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۱۰

طی سال گذشته/

آمار طلاق در کرمان 12 درصد افزایش یافت

آمار طلاق در کرمان 12 درصد افزایش یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی فرمانده انتظامی کرمان از افزایش 12 درصدی آمار طلاق طی سال گذشته در کرمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا پریور در جلسه کارگروه بانوان و خانواده استانداری کرمان با اشاره به افزایش 12 درصدی طلاق طی سال گذشته در کرمان، درصد بالایی از طلاق ها را ناشی از شکاف بین نسل ها به علت عدم درک متقابل فرزندان و والدین برشمرد.

سرهنگ پریور با ارائه گزارشی از آسیب های اجتماعی گفت: فرماندهی نیروی انتظامی با تأسیس مراکز مشاوره متعدد جهت خدمات روانشناسی و خانواده و مددکاری اجتماعی سعی بر حمایت از اقشار مختلف کرده است.

وی گفت: 69 درصد مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره پلیس را بانوان با میانگین سنی 20 تا 29 سال و سطح تحصیلی متوسطه تا دیپلم تشکیل می دهند.

سرهنگ پریور بیان داشت: از سال 89 تا کنون با هفت درصد کاهش ازدواج و 12 درصد افزایش طلاق در کرمان مواجه بوده ایم که درصد بالایی از طلاق ها ناشی از شکاف بین نسل ها به علت عدم درک متقابل فرزندان و والدین بوده است.

کد مطلب 1378237

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