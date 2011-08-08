مراسم معارفه دکتر خسروپناه در موسسه حگمت و فلسفه برگزار شد

رشاد: خسروپناه جرأت علمی دارد/ اعوانی دلسوز حکمت اسلامی است

مراسم دی شب در غیاب دکتر غلامرضا اعوانی و با حضور دکتر مهدی نژاد نوری معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، حجت الاسلام دکتر علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دکتر علی اکبر علیخانی رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار شد.



حجت الاسلام دکتر علی اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اهمیت این مراسم گفت: جلسه حاضر مهم و ارزشمند است. این جلسه، جلسه تکریم از یک استاد خدمتگزار به حکمت و معرفت اسلامی و استقبال از استاد خدمتگزار به حکمت و معرفت اسلامی است.



وی افزود: استاد اعوانی، استاد ارجمند حکمت و فلسفه اسلامی است و سالهاست در این مؤسسه خدمات ارزنده و همکاریهای مفیدی با محافل دانشگاهی و علمی و وزارت علوم داشته است. این همکاریها مایه سپاس هر فرد قدرشناس است.



وی افزود: اعوانی از جمله استادانی است که از عمق جان شیفته و دلسوز حکمت اسلامی است. وی دارای سجایای اخلاقی زیادی است که خضوع و فروتنی از صفات بارز ایشان است. ایشان سلیم النفس است و حوصله فراوان در مقام تدریس و شاگردپروری دارد.

وی با اشاره به اینکه حضور استاد اعوانی در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران حضوری مغتنم بود گفت: تکلیف است از خدمات ایشان و این نوع اساتید تجلیل و سپاسگزاری شود. مثل ایشان در هر جایی باشند منشأ اثر خواهند بود. جامعه علمی و حکمی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که نظامی مبتنی بر حکمت و معرفت است چنین استادانی را قدر می‌داند.



وی در ادامه با اشاره به اینکه دکتر خسروپناه نیز چهره شناخته شده‌ای است گفت: ایشان در سن جوانی خدمات ارزنده‌ای انجام داده است. او دانش آموخته نسل جدید حوزه است. باید توجه داشت که در سه دهه اخیر حوزه به لحاظ تحول گرایی و نوآوری در معرفت و تولید علم شاید قابل مقایسه با سه سده گذشته باشد. آنچه در سه دهه اتفاق افتاده کم مانند و بی سابقه در تاریخ شیعه است.

وی تصریح کرد: خسروپناه اهل فضل و فلسفه است و از امیدهای آینده حکمت و فلسفه جهان اسلام خواهد بود. ویژگی بارز ایشان جامعیت علمی ایشان است. ایشان با فلسفه صدرایی، فلسفه سینایی، اشراق، فلسفه های نو و مدرن غربی آشناست و دغدغه های فلسفی متنوعی دارد.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: ایشان هم فلسفه‌های سنتی را می شناسد و هم فلسفه های نو را. ایشان علاوه بر جامعیت علمی دارای جرأت علمی است و انگیزه نوآوری و نظریه پردازی دارد.



وی افزود: خسروپناه جزو چهره های نوآور کشور در یک دهه اخیر است. در فلسفه فلسفه اسلامی ایشان به یک دیدگاه نو دست یافته است. ایشان در تحقیق و تدریس پر کار هستند.



وی در پایان با اشاره به اینکه مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران که چهل سال پیش تأسیس شد بیش از آنکه در خدمت بانیان و حامیان آن باشد در خدمت حکمت اسلامی بود، گفت: این مؤسسه باید به یکی از کانونهای مؤثر در تحول علوم انسانی تبدیل شود.



در ادامه این مراسم دکتر مهدی نژاد نوری معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم ضمن تشکر از خدمات دکتر اعوانی گفت: وظیفه است که از پیشکسوتان تقدیر شود.



وی با اشاره به اینکه آقای خسروپناه را به زور به این مؤسسه آوردیم، گفت: ایشان با انگیزه توسعه فعالیتها و اثر بخشی به این مؤسسه مسئولیت را پذیرفتند. مشی وی علمی است.



وی در پایان افزود: از برنامه‌های ایشان حمایت می‌کنیم تا فعالیتهای مؤسسه ارتقا یابد.



در پایان این مراسم لوح تقدیر وزیر علوم از دکتر اعوانی که در غیاب وی دکتر طاهری معاون اداری مؤسسه آنرا دریافت کرد تقدیم شد. همچنین حکم انتصاب دکتر خسروپناه نیز قرائت شد.

خسروپناه: فلسفه اسلامی باید مبنای علوم انسانی باشد

در این مراسم حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه رئیس جدید مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران با اشاره به اینکه این مراسم بیش از آن که معارفه او باشد مراسم تجلیل و تشکر از خدمات دکتر غلامرضا اعوانی است گفت: مؤسسه حکمت و فلسفه ایران از سال 1353 با نام انجمن حکمت و فلسفه ایران شروع به کار کرد و خدمات زیادی نیز انجام داده است که به نوبه خود از همه آنها به ویژه دکتر اعوانی سپاسگزارم.



وی افزود: از این پس هم از دکتر اعوانی می‌خواهم و درخواست دارم تا ما را تنها نگذارند تا از تجربیات ایشان بهره مند شویم.

وی در ادامه به طرح دو سؤال پرداخت و گفت: در اینجا دو سؤال مطرح می‌کنم. یکی اینکه انتظار از یک مؤسسه پژوهشی چیست و دیگر اینکه انتظار از یک مؤسسه فلسفی چیست.

وی تصریح کرد: انتظار عقلایی ما از یک مؤسسه پژوهشی این است که آن مجموعه و اعضای هیئت علمی همه با یکدلی و مطابق قوانین وزارت علوم و هماهنگ با نقشه علمی کشور و مصوبات شورای تحول علوم انسانی تلاش کنند تا نیازهای پژوهشی جامعه ایران را برطرف کنند.



وی افزود: حال سؤال دیگر این است که انتظار از یک مؤسسه فلسفی چیست. برای فلسفه تعابیر مختلفی به کار برده شده است. اما در یک تعبیر فلسفه، دانشی است که اگر چه در یک مقطع زمانی با عرصه‌های مختلف پیوند داشت، ولی در مقطعی فلسفه به الهیات منحصر شد.



خسروپناه یادآور شد: در حال حاضر دیگر نمی‌توان فلسفه را در الهیات منحصر کرد. باید توجه داشت که یک کار فلسفه در الهیات است. فلسفه باید با علوم مختلف پیوند برقرار کند و رشته‌های میان رشته‌ای را باید ایجاد کرد.



رئیس مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران تصریح کرد: فلسفه اسلامی باید مبنای علوم انسانی و طبیعیات باشد. نمی‌شود مبنای علوم انسانی اسلامی باشد و مبنای طبیعیات سکولار باشد. در اهمیت فلسفه باید گفت که تمام مباحث طبیعی و انسانی مبتنی بر فلسفه هستند.



وی تأکید کرد: فلسفه در تمامی عرصه‌های علوم و تکنولوژی خود را نشان داده است. فلسفه ما نباید در اتاق دربسته محصور باشد. فلسفه باید در زندگی ما حضور داشته باشد. امروز فلسفه‌های مضاف عرصه مهمی هستند.



خسروپناه در پایان تصریح کرد: مؤسسه حکمت و فلسفه ایران باید تلاش کند در عرصه فلسفه‌های مضاف گامهای نویی بردارد و در این عرصه به قطبی در جهان اسلام تبدیل شود.



در این مراسم دکتر علی اکبر علیخانی رئیس پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم نیز ضمن تشکر و قدردانی از زحمات دکتر اعوانی در طی دوران مسئولیت در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران گفت: دکتر اعوانی منشأ خدمات ارزشمند و فراوان علمی و پژوهشی در مؤسسه بوده‌اند.



وی افزود: یکی از عوامل موفقیت این مؤسسه شخصیت خود ایشان بوده است. دکتر اعوانی سجایای اخلاقی بسیار ارزشمندی داشتند. ایشان دارای دانش فراوان، تسلط به چند زبان زنده، سعه صدر علمی و شخصیت بین المللی است. شأن ایشان بسیار بالاست و به لحاظ علمی جایگاه والایی دارند.



وی در ادامه تصریح کرد: دکتر اعوانی نام نیک از خود به جای گذاشته است و امیدواریم چامعه علمی از وجود ایشان بهره بیشتر ببرد.

وی در ادامه به خدمات حجت الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه پرداخت و گفت: خسروپناه سالهای سال در مباحث فلسفه نوآوری داشته است و یکی از امیدهای آینده کشور در جهت نظریه پردازی است.



وی با اشاره به اینکه علوم انسانی در ایران بسیار نحیف و ضعیف است گفت: حمایت از علوم انسانی مستلزم حمایت و تقویت مؤسسات علوم انسانی و حمایت از این مؤسسات نیز در گروی حمایت از رؤسای آن است.



وی در پایان اظهار امیدورای کرد تا دکتر خسروپناه نیز مانند دکتر اعوانی و بر اساس تجربیات خود جایگاه مؤسسه را ارتقا بخشد.