150 ساعت دوره تخصصی روابط عمومی در قزوین برگزار می شود

هادی صادق دقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برنامه ریزی و اقدام برای افزایش دانش روابط عمومی ها و آشناکردن آنها با شیوه ها و دیدگاه های جدید در عرصه اطلاع رسانی از جمله اهداف و وظایف کمیته سیاست گذاری و ارزیابی روابط عمومی های استان است که تحقق این هدف نقش موثر و انکارناپذیری در استفاده از قابلیت ها و توانمندی های این منابع اطلاع رسانی و تولید اخبار و گزارش های جامع و دقیق به دنبال دارد.

وی افزود: در انتخاب دوره های آموزشی سعی شده که دوره ها براساس نیاز افراد و سازمان ها و ارائه جدید ترین مباحث و تکنیک های موجود در عرصه اطلاع رسانی، ارتباطات و افکار عمومی طراحی و برگزار شود.

رئیس کمیته سیاست گذاری و ارزیابی روابط عمومی های استان در خصوص عناوین دوره های پیش بینی شده تصریح کرد: این

دوره ها پس از بحث و بررسی در دومین جلسه کمیته سیاست گذاری و ارزیابی روابط عمومی های استان با رای اکثریت اعضای کمیته انتخاب و نهایی شده اند.

سرپرست اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری در خصوص عناوین این دوره ها نیز گفت: مدیریت استراتژیک در روابط عمومی، روش تحقیق، کاربرد اینترنت و فناوری اطلاعات در روابط عمومی، مدیریت همایش ها و گردهمایی ها و در نهایت هنر خوب نوشتن عناوین دوره های آموزشی است که با همکاری و مساعدت دفتر آموش و پژوهش استانداری بعد از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان در پایان خواستار همکاری و حمایت بیشتر مدیران دستگاه های اجرایی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، بانک ها و شهرداری های استان برای برگزاری این دوره های آموزشی شد.

