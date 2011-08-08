بهسازی و آسفالت راه روستایی در کردستان 357 درصد افزایش یافت

عطاالله قادری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: با عنایات مقام معظم رهبری در سفر به استان کردستان و نگاه ویژه دولت عدالت محور در زمینه اختصاص اعتبارات مناسب به توسعه راه های روستایی این استان ساخت و آسفالت 470 کیلومتر راه روستایی در کردستان در طول دو سال اخیر انجام شده است و میزان بهسازی و آسفالت راه روستایی در دو سال اخیر بیش از 357 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: اداره کل راه و ترابری استان کردستان با بسیج همه امکانات تلاش خواهد کرد که وضعیت بهره مندی روستائیان از راه آسفالته را به میانگین کشور برساند که در راستای رسیدن به این مهم هم اکنون 212 پروژه راه روستایی در سطح استان در دست انجام است که با بهره برداری از آنها تا دو سال آینده جاگاه استان با ارتقاء مواجه خواهد شد.

مدیرکل راه و ترابری استان کردستان با اشاره به اینکه شاخص متوسط راه روستایی در کشور 54 درصد و در استان کردستان 31 درصد است افزود: هم اکنون شش هزار و 39 کیلومتر راه روستایی در استان کردستان وجود دارد که از این میزان هزار 839 کیلومتر آسفالته، دو هزار و 193 کیلومتر راه شوسه و هزار و 958 کیلومتر آن خاکی است.

قادری با یادآوری کوهستانی و صعب العبور بودن استان کردستان و هزینه پنج برابری ساخت و بهسازی راه های مواصلاتی و روستایی در این استان گفت: امید است با تلاش مسئولان و نمایندگان مردم استان کردستان در مجلس شورای اسلامی بودجه بیشتری به این مهم اختصاص یافته و از عقب ماندگی های موجود کاسته شود.

وی از وجود شش محور پیش نیاز توسعه در استان کردستان به طول 829 کیلومتر خبر داد و بیان کرد: این محورهای شامل بزرگراه شمال - جنوب، سنندج - همدان، زنجان - بیجار، بیجار - دیواندره، سنندج - مریوان - باشماق، همدان - بیجار و سقز - بانه است که در صورت توجه مسئولان و اختصاص اعتبارات به موقع به این طرحها شاهد تحول عظیمی در سطح استان خواهیم بود.

