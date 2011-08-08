آزاد راه تبریز - بازرگان پس از ماه مبارک رمضان کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اشرف‌نیا با اشاره به بهره‌برداری از فاز دوم بزرگراه پیامبر اعظم(ص) در آذربایجان‌شرقی اظهار داشت: بهره‌برداری از این بزرگراه را باید نقطه عطفی در توسعه تجارت و گردشگری منطقه دانست.

وی ادامه داد: ‌این پروژه با مختصات منحصر به فرد خود در زمینه ترانزیت بار و مسافر به منطقه نقش مهمی خواهد داشت و چهره گردشگری آذربایجان شرقی و منطقه شمال‌غرب کشور را متحول خواهد کرد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی یادآور شد: ‌افتتاح این آزاد راه و همزمانی آن با جشن ثبت جهانی بازار تبریز شرایط جدید و مکملی را برای تجارت تبریز و آذربایجان فراهم کرده است.

اشرف‌نیا افزود: ‌در حال حاضر شرایطی جدید و وظایفی تازه بر عهده مسئولان استانی و فعالان تجاری استان برای رونق و شکوفایی استان مهیا شده است.

وی تاکید کرد: بازاریان تبریز نیز انسان‌هایی هوشمند و فعال در عرصه تجارت هستند که از شرایط جدید استفاده خواهند کرد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به اجرای فاز سوم آزاد راه پیامبر اعظم گفت:‌ پس از ماه مبارک رمضان مراسم کلنگ‌زنی آزاد راه تبریز ـ بازرگان اجرا و احداث این آزاد راه اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد: مراحل اجرایی این قطعه از آزاد راه که تبریز و آذربایجان را به خارج از کشور متصل خواهد کرد به طول 180 کیلومتر امسال آغاز می‌شود.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: مراحل ساخت این بزرگراه شش خطه چهار سال مالی به طول خواهد انجامید و امیدواریم با نهایی شدن این بزرگراه شاهد تحولات مثبت بیشتر در منطقه باشیم.

اشرف‌نیا همچنین با اشاره به نقش آذربایجان و تبریز در جاده ابریشم تصریح کرد: اتمام این بزرگراه در احیای جاده ابریشم نقش موثری خواهد داشت.

وی تاکید کرد: خوشبختانه در حال حاضر توجه خوبی از سوی مسئولان کشوری و شخص رئیس جمهور به این استان وجود دارد که با تلاش مسئولان استانی را ه را برای کارهای بزرگ هموار کرده است.