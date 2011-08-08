فعالیت ۱۰ دفتر اسناد رسمی در قم با امضاء دیجیتال

امیر محمدی چهر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: طرح امضاء دیجیتال از ابتدای سال جاری در ۱۰ دفتر خانه اسناد رسمی در حال اجرا است و تلاش شده تا این طرح تا پایان سال در تمامی دفا‌تر اسناد رسمی استان اجرایی شود.



وی در ادامه بیان کرد: امضاء دیجیتال در واقع به عنوان شناسنامه فرد است که هویت افراد را به شکل مجازی و برای کسب و کار الکترونیک فراهم می‌کند.



معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی استان قم ادامه داد: چنانچه فردی بخواهد در فضای اینترنت به کسب و کار بپردازد و امضای وی مورد قبول طرف مقابلش باشد می‌تواند با مراجعه به یکی از دفا‌تر اسناد رسمی که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می‌کند سخت افزاری را دریافت کند که امضاء فرد به شکل محرمانه و دیجیتال در آن دفترخانه ثبت کند.



وی قابل شناسایی بودن فرد، عدم توانایی در جعل و تسریع در انجام امور را از جمله مزایای طرح امضاء دیجیتال عنوان کرد.