دومین بانک خون بند ناف خصوصی کشور در قم آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا طباطبایی قمی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این موفقیت جدید جهاد دانشگاهی استان قم همزمان با روز 16 مردادماه، سال روز تاسیس جهاد دانشگاهی به فرمان امام خمینی(ره) صورت گرفته است.



وی تشکیل این بانک را نخستین گام در راستای ورود استان قم به عرصه سلولهای بنیادی دانست و ابراز امیدواری کرد در آینده‌ای نه چندان دور شاهد پیشرفت هرچه بیشتر متخصصین جوان استان در ورود به ارائه خدمات درمانی باشیم.



طباطبایی قمی عنوان کرد: انجام تحقیقات در عرصه سلولهای بنیادی در جهاد دانشگاهی قم از بهمن ماه سال گذشته رسماً آغاز شده است و امسال شاهد راه اندازی دومین بانک خون بند ناف در کشور هستیم.



وی گفت: اگرچه به لحاظ تجهیزات در عرصه تحقیقاتی در مضیقه هستیم ولی همت بلند و توأم با تعهد نیروها و متخصصین آزمایشگاهی آن شایسته تحسین است.



طباطبایی افزود: عرصه تحقیقات در زمینه سلولهای بنیادی و استفاده از آن در درمان بیماریهای صعب العلاج ضامن سلامت آینده دنیا خواهد بود و تمامی کشورهای پیشرفته در این زمینه سرمایه گذاری بسیاری نموده اند و کشور ما نیز نباید از این مقوله عقب بماند و اگرچه این کار توسط متخصصین در مجموعه رویان جهاددانشگاهی در کشور کلید خورده است ولی نیاز به حمایت همه جانبه و عزم ملی در این زمینه است.



کاهش 30 درصدی هزینه های نگهداری سلول در بانک خون بند ناف



طباطبایی ادامه داد: هزینه نگهداری سلولهای بنیادی در بانک خون بند ناف در قم 20 تا 30 درصد نسبت به مراکز دیگر در کشور پایین تر است و این مرکز آمادگی دارد نمایندگی های خود را در سایر استانهای کشور فعال کند.



معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد استان قم در پایان گفت: تحقیقات در این عرصه در استان قم نیازمند عزم همه جانبه مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط در استان است و ما نیازمند حمایت تمام این عزیزان هستیم.



اعلام آمادگی برای راه اندازی بیمارستان سلول درمانی



وی افزود: در صورت حمایت استاندار محترم و ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و صدور مجوزهای لازم در این زمینه و باتوجه به روند تحقیقات صورت گرفته در جهاد دانشگاهی واحد استان قم آمادگی راه اندازی بیمارستان سلول درمانی تا سال آینده در قم را داریم.

