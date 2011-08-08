به گزارش خبرنگار مهر، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی صبح امروز دوشنبه همزمان با 17 مرداد (روز خبرنگار) میزبان جمعی از خبرنگاران حوزه کتاب بود تا از تلاش آنها در عطف توجه افکار عمومی به اسناد و نسخ خطی موجود در کشور تقدیر کند.

شکراللهی: اخبار حوزه کتاب را پررنگ جلوه دهیم

در این مراسم احسان‌الله شکراللهی، سردبیر سایت کتابخانه مجلس باد یادآوری موضوع فیلم «راز» (ساخته درو هریوت) که به نقش مثبت‌اندیشی در وقوع اتفاقات پیرامون انسان‌ها می‌پردازد، به نقش خبرنگاران در مهندسی افکار عمومی اشاره کرد و گفت: هرچه اخبار خوشایند و بیشتری در حوزه کتاب به جامعه ارائه کنیم، باعث می‌شویم این اخبار خوشایند واقعاً رخ دهند.

وی افزود: هرچه اخبار حوزه فرهنگ را جالب، جذاب و شیرین جلوه دهیم، افراد بیشتر ترجیح خواهند داد آنها را دنبال کنند.

این مقام مسئول در کتابخانه مجلس همچنین از برخی کارکنان زیرمجموعه خودش (سایت کتابخانه) به دلیل نداشتن تعامل خوب با خبرنگاران انتقاد کرد و با ذکر نمونه‌ای گفت: ما حدود یک ماه است که یک دستگاه فوق‌العاده ارزشمند را در حوزه مرمت نسخ خریداری کرده‌ایم که بدون نیاز به باز شدن کامل نسخه، عملیات مربوطه را روی آن انجام می‌دهد، اما دوستان مسئول در سایت هنوز این خبر را رسانه‌ای نکرده‌اند.

کتابخانه مجلس نیازمند فضای بزرگ‌تری است

شکراللهی همچنین با اشاره به گنجایش کمِ فضای فعلی کتابخانه مجلس از لزوم ساخت بنایی جدید برای آن سخن گفت و یادآور شد: کلنگ احداث ساختمان جدید کتابخانه در همان روزهای ابتدایی حضور دکتر لاریجانی در مجلس شورای اسلامی یعنی رمضان 87 به زمین زده شد، اما مسائل ریز و درشت مربوط به مجلس و کشور، باعث شد این مسئله به بوته فراموشی سپرده شود.

وی ادامه داد: در مجلس هفتم هم توافقاتی با شهرداری تهران انجام و مقرر شد آقای قالیباف این ساختمان را برای کتابخانه مجلس در ازای کاری که مجلس برای ایشان قرار بود انجام دهد، بسازد، اما به یکباره این بحث هم متوقف شد و هنوز هم نمی‌دانیم آیا کمبود بودجه علت اصلی بود یا چیز دیگری در میان بود.

اسناد صندوق کارپردازی باید به کتابخانه مجلس بازگردانده شود

سردبیر سایت کتابخانه مجلس در ادامه در پاسخ به این انتقاد خبرنگار مهر که علیرغم سپری شدن چند دهه از برخی اتفاقات سیاسی از جمله مسائل مربوط به صندوق کارپردازی مجلس و ماجراهای مرتبط با مظفر بقایی (از بنیانگذاران جبهه ملی)، مسئولان کتابخانه مجلس حاضر نیستند اسناد مربوط به این مسائل و افراد را در اختیار خبرنگاران و افکار عمومی قرار دهند، گفت: این سندها جزو اسنادی است که تا چندی پیش کارهای مالی و صدور گواهی ثبت آنها هنوز انجام نشده بود.

تصویر یکی از صفحات توبه‌نامه باب

شکراللهی افزود: یکی از این سندها توبه‌نامه سیدعلی‌محمد باب است و یکی دیگر از اسناد مربوط به مظفر بقایی است. سال‌های سال به این اسناد توجه نمی‌شد و مسئولان مربوط فکر می‌کردند جای این اسناد در کتابخانه مجلس نیست و نباید در اختیار عموم باشد. به نظر ما این رویکرد صحیح نیست.

وی اضافه کرد: آن اسناد باید برگردد و در کتابخانه مجلس قرار گیرد؛ چرا که متاسفانه علی‌رغم مستندات مستدل، بسیاری هنوز معتقدند توبه‌نامه باب وجود خارجی ندارد؛ در حالی که این مدعا صحت ندارد و این توبه‌نامه که البته الان در اختیار کتابخانه مجلس نیست، وجود دارد و یکی از مهم‌ترین سندها علیه این فرقه انحرافی است.

توبه نامه سیدعلی‌محمدشیرازی ملقب به «باب» 5 سال پیش در صندوق کارپردازی مجلس شورای اسلامی کشف شد. این سند تاریخی بیش از 150 سال پیش تنظیم شده و نشان می‌دهد که بنیانگذار فرقه «بابیه» در حضور علمای شهر از مدعای خود در مورد ارتباط با امام زمان (عج) توبه کرده است.

کنانی: بیان توامان نقاط ضعف و قوت از وظایف دشوار خبرنگاران است

در این مراسم، سیدمسعود کنانی معاون اداری و مالی کتابخانه مجلس هم در سخنانی خبرنگاری را جزو مشاغل سخت و در عین حال شیرین توصیف کرد و گفت: بیان نقاط ضعف و قوت با هم از وظایف دشوار خبرنگاران است.

وی افزود: نمی‌شود فقط به تمجید از دستگاه‌های اجرایی پرداخت یا با برجسته کردن نقاط ضعف آنها، مسئولانشان را از انجام اقدامات دلسرد کرد.

در این مراسم، زهرا عبداللهی معاون فنی کتابخانه مجلس نیز از خبرنگاران حوزه کتاب خواست مدیران این کتابخانه را به سمت ارائه اخبار مهم سوق دهند و با انتخاب تیترهای مناسب افکار عمومی را به ارزش اسناد و نسخ خطی مهم موجود در کتابخانه مجلس سوق دهند.

در پایان این مراسم با اهدای لوح سپاس از خبرنگاران حوزه کتاب تعدادی از رسانه‌ها تقدیر به عمل آمد.