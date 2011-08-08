دفاتر پیشخوان در استان قزوین تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی درافشانی صبح دوشنبه در هفتمین جلسه کارگروه دفاتر پیشخوان دولت که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان جهاد اقتصادی نامگذاری شده ضروری است در جهت رفع موانع کسب و کار بخش خصوصی اقدامات لازم را انجام دهیم.

وی تصریح کرد: در همین راستا و به منظور فراهم کردن تسهیلات مناسب برای دفاتر پیشخوان تفاهم نامه بیمه جامع

مسئولیت این دفاتر در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تائید و دستورالعمل آن ابلاغ شده است.

وی با تاکید بر اینکه این اقدام نقش بسزایی در کاهش هزینه های دفاتر پیشخوان دارد از مسئولان دفاتر پیشخوان دولت در استان

خواست نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت بیمه طرف قرارداد اقدام کنند.

درافشانی یادآورشد: دستگاههای تامین کننده خدمات اعم از دولتی و غیردولتی نیز باید سایر ضمانت های دریافت شده را بر اساس مقررات آزاد کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری گفت: دفاتر پیشخوان دولت وظیفه خدمات رسانی بهتر و روان تر را به مردم در استان برعهده دارند.

این مسئول بر ایجاد فرصت برای تقویت این دفاتر جهت ارائه خدمات مناسب به مردم تاکید کرد و افزود: تقویت و استمرار این ساختار مهم اگر مستحکم باشد زمینه‌ای فراهم می ‌شود که مردم با آسایش و رفاه بیشتر تسهیلات و خدمات مناسب‌ تری را از طریق دفاتر پیشخوان دریافت کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری فلسفه وجودی این دفاتر را واگذاری برخی امور دولت به مردم اعلام کرد و افزود: با توجه به اینکه هدف از ایجاد این دفاتر واگذاری برخی از امور و وظایف دولت به مردم است باید زمینه‌ای فراهم شود تا مسئولان این دفاتر نیز با انجام وظایف قانونی خود در جهت ارائه خدمات بهینه به مردم تلاش بیشتری کنند.

وی افزود: هدف ما ارائه خدمات سریع، مناسب و روان برای جلب رضایت مردم از طریق دفاتر پیشخوان دولت در شهرها و دفاتر برای ICT روستاهایی در استان است که در این راستا حافظ منافع دولت و بخش خصوصی که مسئولیت این دفاتر را دارند، هستیم و متقابلاً انتظار داریم تا مقررات قانونی از طریق این دفاتر نیز اجرا شود و این دفاتر بر اساس مقررات قانونی وظایف خود را انجام دهند.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری نیز در این جلسه از دفاتر پیشخوان دولت در استان خواست تا قوانین و مقررات قانونی را اجرا کنند.

نصرآبادی از تبدیل واحدهای بیمه تامین اجتماعی استان به دفاتر پیشخوان دولت خبر داد و افزود: با تبدیل واحدهای بیمه تامین اجتماعی استان به دفاتر پیشخوان دولت، مردم کلیه خدمات مربوط به بیمه تامین اجتماعی را از طریق این دفاتر دریافت خواهند کرد.

وی در ادامه از مسئولان دفاتر پیشخوان دولت در شهرها و دفاتر ICT در روستاهای استان خواست تا اسامی و مشخصات کارکنان خود را به کارگروه اعلام کنند.

در این جلسه توسط مسئول دفتر بیمه معلم در استان اقدامات اجرایی در خصوص جگونگی و میزان پرداخت خسارت به دفاتر پیشخوان دولت با عقد قرارداد تضامنی با این بیمه تشریح شد.

با تبدیل واحدهای بیمه تامین اجتماعی در استان 199 هزار بیمه شده و چهار هزار نفر مستمری بگیر تامین اجتماعی کلیه خدمات خود را از طریق این دفاتر در استان دریافت خواهند کرد.