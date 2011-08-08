کاهش چشمگیر خرید گندم در چهارمحال و بختیاری

محسن ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دلایلی از قبیل خشکسالی، خود مصرفی مردم روستایی این استان و دادن اختیار عمل به کارخانه های آرد سازی برای خرید ازجمله دلایل کاهش خرید گندم در استان است.

وی افزود: کارخانه های آردسازی با هزینه خود گندم با کیفیت تری را خریداری می کنند.

ویگفت: بحث رقابت در بین کارخانه های آرد سازی و نانوا در استان به وجود آمده و همه به دنبال گندم با کیفیت برای تولید آرد و نان بهتر هستند.

محسن ضیایی با اشاره به اینکه پرداخت وجه به کشاورزان با مباشرت بانک سپه در استان انجام می شود، بیان داشت: وجه پرداختی به کشاورز در استان به طور متوسط در عرض یک هفته تا 10روز به کشاورزان پرداخت می شود.

وی با اشاره به اینکه چهار سال است که خرید تضمین گندم به صورت نقدی در حال اجراست، بیان داشت: کشاورزان رضایت نسبی خوبی از این طرح داشته اند.

رئیس سازمان غله استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه در سالهای گذشته معطلی برای کشاورز برای خرید گنم در نزدیکی سیلو پنج الی هفت ساعت بوده است، بیان داشت: با گسترده شدن خرید گندم و خرید خود کارخانه ها این معطلی برای کشاورزان در استان به یک ساعت رسیده است.

محسن ضیایی با اشاره به اینکه ظرفیت سیلوهای استان بری ذخیره گندم در استان 120 هزار تن است، اذعان اشت: در حال حاضر 50 درصد از ظرفیت سیلوهای استان پر است.

رئیس سازمان غله استان چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه در سال جاری به دلیل خشکسالی و کم بارشی گندم سن زده در استان زیاد وجود دارد، بیان داشت: به تشخیص مرکز آزمایشگاه تا میزانی که گندم سن زده مجاز به اختلاط با گندم با کیفیت راداشته باشد را خریداری می کنیم و با گندم مرغوب مخلوط می کنیم.