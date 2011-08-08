تقدیر از فعالان مساجد بخش مرکزی قم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از فعالان مساجد بخش مرکزی قم صبح دوشنبه با حضور امام جمعه قنوات، بخشدار مرکزی، شهردار قنوات و دیگر مسئولان این بخش در مسجد امام حسین(ع) محله والیجرد شهر قنوات برگزار شد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی قنوات در این مراسم، به اهمیت مسجد از دیدگاه فرهنگ اسلامی اشاره کرد و گفت: مسجد دارای ویژگیهایی است که در هیچ جا و مکان دیگر وجود ندارد.
حجتالاسلام سید حسین سجادیتبار ادامه داد: مسجد جایی است که فرشتگان آسمانی با انسانهای زمینی با هم و دور هم جمع شده و به نماز میایستند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهر قنوات با بیان اینکه مسجد تنها محلی است که بویی از گناه در آنجا وجود ندارد، بیان داشت: مسجد تنها محلی است که فقط افراد پاک به آنجا وارد میشوند و در آن عبادت توحیدی و ذوبشدن فرد در جمع تحقق مییابد. مسجد جایی است که شکوه مسلمانان در آن به نمایش گذاشته میشود.
حجتالاسلام سجادیتبار در ادامه به تشریح فواید حضور در مساجد و نقش مسجد در مسائل عبادی، علمی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی و روحی پرداخت.
در پایان این مراسم به 25 نفر از فعالان مساجد بخش مرکزی قم هدایایی از طرف ستاد هفته مساجد اهدا شد. همچنین به 3 نفر از افرادی که در مسابقه حضوری به سئوالات مطرح شده جواب صحیح دادند نیز هدایایی داده شد.
قم - خبرگزاری مهر: در مراسمی از 25 نفر از فعالان مساجد بخش مرکزی قم قدردانی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از فعالان مساجد بخش مرکزی قم صبح دوشنبه با حضور امام جمعه قنوات، بخشدار مرکزی، شهردار قنوات و دیگر مسئولان این بخش در مسجد امام حسین(ع) محله والیجرد شهر قنوات برگزار شد.
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