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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۳

فلسطین؛ موضوع مسابقه جدید شبکه کتابخوانان حرفه‌ای کشور

فلسطین؛ موضوع مسابقه جدید شبکه کتابخوانان حرفه‌ای کشور

کتاب «فلسطین؛ از اشغال تا انتفاضه» به عنوان موضوع تازه‌ترین مسابقه کتابخوانی شبکه کتابخوانان حرفه‌ای کشور اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شبکه کتابخوانان حرفه‌ای ایران فراخوان مسابقه کتابخوانی جدید خود را با موضوع  کتاب «فلسطین؛ از اشغال تا انتفاضه» را منتشر کرد.

در این کتاب سعی شده است تاریخ واقعی فلسطین و تقدس این سرزمین و نیز ماهیت اشغالگران آن به گونه ای روشن و شفاف به تصویر کشیده شود و به سئوالاتی مانند اینکه چرا فلسطین سرزمینی مقدس است، ماهیت و ویژگی اشغالگران فلسطین چیست و فلسطین چگونه اشغال شد پاسخ می‌دهد.

این کتاب به قلم مجید صفا تاج و از سوی انتشارات مدرس روانه بازار کتاب شده است.

علاقه‌مندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.booki.irاز تاریخ 31 مرداد ماه تا پایان شهریورماه در این مسابقه شرکت کنند.

 شبکه کتابخوانان حرفه‌ای کشور، یک انجمن اینترنتی برای کتابخوانان، نویسندگان، ناشران و کلیه فعالان در عرصه کتاب است.این شبکه به طور متوسط هر 15 روز یک مسایقه کتابخوانی برگزار می‌کند که طی آن علاقه‌مندان با مطالعه یک اثر و پاسخ به سئوالاتی در رابطه به آن در این شبکه، درمسابقه مرتبط با آن شرکت می‌کنند.

شبکه کتابخوانان حرفه‌ای کشور به عنوان نخستین شبکه اجتماعی در حوزه کتابخوانی اوایل مرداد ماه از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور راه‌اندازی شد.

کد مطلب 1378263

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