رعایت منافع عمومی در انعکاس وقایع ویژگی اصلی فعالان عرصه رسانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام استاندار کردستان خطاب به خبرنگاران رسانه های جمعی این استان آمده است: "اطلاع رسانی به مردم و بیان مجموعه حوادث و وقایعی که در جامعه اتفاق می افتد از وظایف اصلی دست اندرکاران مجموعه دستگاه های ارتباط جمعی است و انجام این رسالت خطیر بیشتر بر دوش افرادی است که در لباس خبرنگاری انجام وظیفه می کنند".

در ادامه پیام استاندار کردستان به مناسبت 17 مرداد ماه آمده است: "نباید از نظر دور داشت که عمل به وظیفه حساس خبرنگاری زمانی اثرات مثبت خود را برجای خواهد گذاشت که در انتقال ماوقع امور به مردم، اصل امانتداری رعایت شده و از انتقال اخباری که پایه و اساس آنها مسموعات شخصی، شایعات و مطالب احتمالی است پرهیز شود و اصحاب قلم می باید امانتدار مردم باشند و در کنار رعایت منافع عمومی در انعکاس وقایع، در موضع گیری های مختلف نیز اگر اختلاف نظری وجود دارد تامین مصالح دینی و ملی را همواره بر کسب منافع شخصی و گروهی ترجیح دهند تا زمینه بهره برداری های ناصواب گرفته شود".

در پایان پیام شهبازی خطاب به خبرنگاران کردستان آمده است: اینجانب از فرصت بدست آمده استفاده کرده و روز خبرنگار که مصادف با سالروز شهادت خبرنگار شهید محمود صارمی است را به جامعه خبرنگاران استان کردستان تبریک عرض نموده از خداوند منان توفیق همگان در راه خدمتگزاری صادقانه به جامعه اسلامی را خواستارم.

به همت استانداری کردستان و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مراسم تجلیل از خبرنگاران استان شامگاه دوشنبه برگزار می شود.