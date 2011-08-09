دوران استفاده از ادبیات تهدیدآمیز سر آمده است/ فقط مکاتبات اداری!

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست باشگاه استقلال عصر روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر از احتمال شکایت به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به منظور حل مشکل خسرو حیدری با سپاهان خبر داد و گفت: "در صورتیکه این مشکل تا قبل از دیدار با داماش حل نشود تصمیم‌گیری در این مورد را به کمیته انضباطی واگذار خواهیم کرد."

وی همچنین افزود: "پیشنهاد سپاهان 250 میلیون تومان است اما ما 200 میلیون تومان را پیشنهاد کرده‌ایم که این 200 میلیون هم از نظر من رقم زیادی است. ما قصد داشتیم با پرداخت این مبلغ مشکل را به صورت مسالمت آمیز حل کنیم و کار به کمیته انضباطی کشیده نشود اما فکر می‌کنم تا امروز هم بیش از اندازه خویشتنداری کرده‌ایم."

البته روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه سپاهان در ایمیلی به گروه ورزشی خبرگزاری مهر در مورد صحبت‌های اخیر سرپرست باشگاه استقلال این چنین موضع‌گیری کرد: "مصاحبه توهین آمیز و توام با تهدید منتسب به آقای فتح اله‌زاده در مورد رضایت خسرو حیدری ذکر موارد ذیل را ضروری می‌‌دانیم:

1- دوران استفاده از ادبیات تهدید آمیز و ادعاهای یکسویه به سر آمده، لذا خود و دیگران را به دوری از این نوع رفتارهای مذموم دعوت می کنیم.

2- از آنجا که برخورداری از سازمان اداری و تشکیلات در هر باشگاه حرفه‌ای اقتضاء می‌کند پیگیری امور از طریق مکاتبات رسمی، اداری و در زمان مناسب و مرتبط صورت پذیرد براین اساس از پاسخگویی غیر اداری در این باره خودداری و به اطلاع همگان می‌رسانیم تمامی پاسخگویی‌ها از طریق رویه اداری و مکاتبات رسمی صورت گرفته و تنها از آن طریق پاسخگو بوده و خواهیم بود و هر رویه دیگری را فاقد ارزش و و جاهت برای پاسخگویی می‌دانیم."

در این شرایط به نظر می‌رسد اگر باشگاه استقلال از باشگاه سپاهان اصفهان به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کند، مبلغ واقعی قرارداد خسرو حیدری برای مسئولان خصوصا مدیریت این باشگاه دردسر جدیدی ایجاد کند، دردسری که مربوط به رعایت نکردن سقف قرارداد از سوی مسئولان باشگاه سپاهان برای جذب بازیکن دیگری می‌شود.

این مسئله ممکن است پای نهادهای نظارتی و بازرسی کشور را هم به پرونده تخلفات فصل گذشته باشگاه سپاهان برای جذب بازیکنان جدید باز کند و مشکلات مدیریت این باشگاه را بیشتر کند.