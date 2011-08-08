به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمیدرضا حسین آبادی ظهر دوشنبه در یک نشست خبری اظهار داشت: امسال تشدید اقدامات پلیسی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر در دستور کار است. از ابتدای سال تا کنون تمرکز اصلی خود را روی مناطق شرقی و برخورد و انهدام شبکه های اصلی مواد مخدر قرار دادیم و توانستیم 738 باند قاچاق را شناسایی و متلاشی کنیم.

وی ادامه داد: در این مدت 151 تن انواع مواد مخدر شامل 6 تن و 900 کیلو هروئین، یک تن و 900 کیلو مورفین، 123 تن تریاک، 16 تن حشیش و 664 کیلو شیشه را کشف و ضبط کردیم. همچنین در این مدت 99 هزار و 213 نفر از توزیع کنندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر شناسایی و دستگیر شدند. برخورد با عناصر قاچاق مواد مخدر قبل از توزیع و پاکسازی محلات از توزیع کنندگان خرد را دنبال می کنیم.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: پلیس با بسیج نیروهای خود گام های موثری را در عرصه مبارزه با مواد مخدر صنعتی برداشته است و تا کنون 33 هزار و 87 نفر در راستای ترانزیت، تهیه و خرید و فروش مواد مخدر شیشه دستگیر شده و 37 آشپزخانه تولید شیشه نیز کشف و منهدم شد.

انهدام باند بزرگ ترانزیت هروئین

حسین آبادی از کشف باند بزرگ ترانزیت هروئین خبر داد و افزود: ماموران پس از سه ماه کار شبانه روزی روی شبکه ای که طی دو سال قبل یک محموله یک تنی از آنها کشف شده بود و دو نفر از اعضای اصلی آن فراری بودند توانستند در یک مرحله عملیات هشت نفر از عوامل ترانزیت و توزیع مواد مخدر را در یک عملیات مشترک بین سه استان اصفهان، قم و تهران شناسایی و دستگیر کنند.

وی ادامه داد: اعضای این باند به صورت مسلحانه هروئین را از جنوب سیستان و از طریق کوهستان و جاده های فرعی به تهران رسانده بخشی از مواد را در پایتخت توزیع و مابقی را برای ترانزیت به ارومیه ارسال می کردند. ماموران روز شنبه موفق شدند در یک عملیات اطلاعاتی پلیسی پنج عنصر اصلی این بانک را شناسایی و دستگیر کنند.

حسین آبادی با بیان کشف 26 کیلو هروئین از اعضای این باند اظهار داشت: از اعضای این باند 140 کیلوگرم کراک، 214 کیلو تریاک، 4 قبضه کلاش، یک قبضه کلت کمری کشف و ضبط شد. همچنین هفت خودرو این باند از سوی پلیس توقیف شد.