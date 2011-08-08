پویانمایی "عاشوراییان" نقد و بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، غرفه معاونت سیما واقع در نمایشگاه قرآن یکشنبه 16 مرداد به روز انیمیشن و صبا نامگذاری شده بود و به همین مناسبت نشست نقد و بررسی پویانمایی "عاشوراییان" با حضور ناهید صمدی کارگردان، مهرداد رجبی نویسنده و علیرضا گلپایگانی مدرس دانشگاه و منتقد و جمعی از علاقمندان انیمیشن برگزار شد.

گلپایگانی در این نشست به نقد و بررسی تکنیک و محتوای "عاشوراییان پرداخت و به سوالاتی درباره جایگاه انیمیشن مذهبی کودک و نوجوان پاسخ داد.

صمدی کارگردان درباره ضعف‌های تکنیکی در کار و طولانی شدن آن اظهار کرد: "عاشوراییان" در ابتدا بنا بود به عنوان یک سریال پویانمایی تولید شود اما بروز تغییراتی منجر به این شد که آن را به شکل یک فیلم سینمایی دربیاوریم که طولانی شدن اثر ناشی از همین است. تغییرات مدیریتی صبا نیز در این زمینه موثر بودند.

رجبی نویسنده نیز در این نشست در پاسخ به انتقاد نسبت به این کار برای شباهت فیلمنامه با کارهای رئالی که تاکنون ساخته‌ شده‌اند، اظهار کرد: این گونه کارها به دلیل مسائل تاریخی یکسان که در همه جا به یک شکل روایت می‌شود خواه ناخواه شباهت‌هایی دارد و از این رو است که این ضعف در آن به چشم می‌خورد.