"لازارونی" سرمربی تیم ملی فوتبال قطر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، قطر راه خود را از میلووان راجیواچ مربی صرب جدا کرد و با عقد قرارداد با "سباستیائو لازارونی" برزیلی مسیر تازه‌ای برای این تیم آغاز شد. لازارونی که از روز یکشنبه مربی تیم ملی قطر شد پیش از این هدایت باشگاه قطر اسپورت کلاب را در دست داشت.

این مربی نامدار برزیلی در سال 1990 مربی تیم ملی کشورش بود که در نهایت بعد از باخت یک برصفر برابر آرژانتین در مرحله یک هشتم نهایی با جام جهانی وداع کرد.

از لازارونی به عنوان مبتکر طرح 2 - 5 - 3 در فوتبال برزیل یاد می شود که با تعیین لیبرو دنبال تغییرات جدید در سیستم فوتبال این کشور بود.

قطر که نتوانست با میلووان راجیواچ به نتایج موفقی برسد برابر هند در دیداری دوستانه بازنده شد و در بازی برگشت مرحله دوم انتخابی جام جهانی برابر ویتنام تن به شکست داد. آنها علیرغم باخت در بازی برگشت مرحله دوم انتخابی جام جهانی مقابل ویتنام با نتیجه 4 بر 2 برنده شدند و در مرحله بعدی با ایران، بحرین و اندونزی در یک گروه ایستادند.

بعد از جام ملت‌های آسیا و کناره گیری "برنو متسو"، لازارونی سومین مربی است که هدایت تیم ملی قطر را برعهده می گیرد.

این مربی 61 ساله پیش از این در تیم‌های فلامنگو، واسکودوگاما و یوونتود برزیل، فنرباغچه و ترابوزان اسپور ترکیه، الهلال عربستان، باری ایتالیا و قطر اسپورت کلاب قطر مربیگری کرده است. او علاوه بر هدایت تیم ملی برزیل در تیم ملی جامائیکا نیز سابقه سرمربیگری دارد.