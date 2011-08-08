به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام این خبر گفت: رایزنیها با سازمان خصوصیسازی برای ارایه پربازدهترین سهام از جمله سهام بانکها و تعیین قیمت پایه درحال انجام بوده و قرار است که مناسبترین گزینهها انتخاب شود تا این سهام، به عنوان یک پشتیبانی مالی خوب برای حمایت از صادرکنندگان باشد.
حمید صافدل خاطرنشان کرد: بر این اساس 400 میلیارد تومان از معوقات جوایز صادراتی در قالب سهام به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد.
وی تاکید کرد: برای تشویق صادرات طی سالهای گذشته تدابیر فراوانی اتخاذ شده است. در این میان، پرداخت یارانه به صادرکنندگان و پاداشهای صادراتی از جمله حمایت های مورد نظر بوده است.
صافدل با بیان اینکه پرداخت جوایز به صورت سهام بهترین راهی است که میتوان از طریق آن بدهی تمامی صادرکنندگان را پوشش داد، متذکر شد: جلوگیری از تزریق نقدینگی بیش از اندازه از جمله دلایل این تصمیم بوده است، همچنین از سایر بنگاههای تولیدی و اقتصادی کشور با عرضه سهام آنها به صادرکنندگان نیز حمایت خواهد شد.
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