به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام این خبر گفت: رایزنی‌ها با سازمان خصوصی‌سازی برای ارایه پربازده‌ترین سهام از جمله سهام بانک‌ها و تعیین قیمت پایه درحال انجام بوده و قرار است که مناسب‌ترین گزینه‌ها انتخاب شود تا این سهام، به عنوان یک پشتیبانی مالی خوب برای حمایت از صادرکنندگان باشد.

حمید صافدل خاطرنشان کرد: بر این اساس 400 میلیارد تومان از معوقات جوایز صادراتی در قالب سهام به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد.

وی تاکید کرد: برای تشویق صادرات طی سال‌های گذشته تدابیر فراوانی اتخاذ شده است. در این میان، پرداخت یارانه به صادرکنندگان و پاداش‌های صادراتی از جمله حمایت های مورد نظر بوده است.

صافدل با بیان اینکه پرداخت جوایز به صورت سهام بهترین راهی است که می‎توان از طریق آن بدهی تمامی صادرکنندگان را پوشش داد، متذکر شد: جلوگیری از تزریق نقدینگی بیش از اندازه از جمله دلایل این تصمیم بوده است، همچنین از سایر بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی کشور با عرضه سهام آنها به صادرکنندگان نیز حمایت خواهد شد.