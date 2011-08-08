مشاوران برای استفاده از مصالح بومی در پروژه های راهسازی اختیار کامل دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن احمدی نوری صبح دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات شرکت های مشاور با انجمن مشاوران راه و ترابری استان اظهار کرد: شرکت های مشاور به عنوان بازوی توانمند اداره کل در بحث های مطالعاتی و تحقیقاتی می بایست مغز متفکر ما باشند و جهت رفع مشکلات اجرایی ما را یاری دهند.

وی افزود: مشاوران باید ضمن طراحی منشور پروژه ها به صورت منطقی و گام به گام تا مرحله تکمیل، مسیرهای کاهش هزینه های اجرایی و تسریع در روند تکمیل پروژه را با استفاده از فن آوری های روز و به منظور افزایش بهره وری و بازدهی توان و تجهیزات مشخص کنند.

رئیس شورای هماهنگی حمل و نقل استان در ادامه این نشست خواستار ورود و حضور فعال شرکت های مشاور در بحث های نگهداری و ایمنی راهها شد و افزود: مشاوران باید به نحوی فعالیت کنند که در موقع لزوم اطلاعات کامل پروژه را به کارفرما ارئه داده و به احتیاجات بودجه ای پروژه ها اشراف کامل داشته باشند.

احمدی نوری با اشاره به نیازهای تحقیقاتی اداره کل خواستار همکاری اعضاء انجمن مشاوران شده و افزود: آمادگی واگذاری تحقیقات و طرح های مطالعاتی مهم از جمله احداث تونل در گردنه ا... اکبر را از طریق مناقصه به مشاورین ذی صلاح داریم.

مدیر کل راه و ترابری خراسان رضوی از تهیه چک لیست نظارت عالیه مشاوران جهت کنترل فعالیت های مطالعاتی و نظارتی و بررسی صورت وضعیت ها بر اساس آن خبر داد.

حضور نمایندگان اداره کل در جلسات ماهانه انجمن، حضور نمایندگان انجمن در کمیسیون های تخصصی اداره کل، استفاده از توانایی انجمن در حل اختلاف بین مشاوران و اداره کل و استفاده از مشاوران بومی در پروژه های استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.