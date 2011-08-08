مهرشاد کارخانی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این فیلم را سال گذشته نوشته بودم و به زودی برای گرفتن پروانه ساخت از اداره نظارت و ارزشیابی اقدام می‌کنم. البته فیلمنامه "اکباتان" به تازگی توسط خودم دوباره بازنویسی شده است. متن این کار اقتباسی آزاد است و نیم نگاهی به فیلم "فرار از تله" جلال مقدم دارد. اما قصه آن در فضای امروزی روایت می‌شود، "اکباتان" یک فیلم اجتماعی - خیابانی است.

کارخانی ادامه داد: تهیه‌کنندگی "اکباتان" برعهده سید محسن جاهد است و با مذاکرات انجام شده حامد بهداد و پولاد کیمیایی در نقش‌های اصلی قرار است در این فیلم بازی کنند. در صورت گرفتن مجوز ساخت اوایل مهرماه فیلم را کلید می‌زنیم.

این کارگردان سینما فیلم "کوچه ملی" را در انتظار پروانه نمایش دارد. حامد بهداد و پولاد کیمیایی پیش از در فیلم سینمایی "جرم" به کارگردانی مسعود کیمیایی با یکدیگر همبازی بودند.