591 گفتمان دینی طی 50 روز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی رضایی رئیس اداره آموزش و پژوهش این اداره کل با اعلام خبر برپایی نشستهای پرسش و پاسخ در 50 روز گفت: 591 گفتمان در مراکز مختلف آموزشی اعم از دبیرستانها، کانونهای فرهنگی و تبلیغی و مساجد به اجرا در آمده است.

وی به موضوعات و مناسبتهای برپایی این جلسات اشاره و تصریح کرد: 30 گفتمان دینی همزمان با روز گرامیداشت عفاف و حجاب با موضوع سیمای عفاف، 150 نشست با موضوع جوان وانتظار ویژه اعیاد شعبانیه، 395 گفتمان در ایام اعتکاف با موضوع ولایتمداری و بصیرت دینی برگزار شده است.

رضایی در ادامه به برپایی 16 گفتمان دینی ویژه اردوی فرهنگی تفریحی اردوگاه ایثار با موضوع نماز، عفاف و ولایتمداری اشاره کرد.

اداره آموزش و پژوهش اداره کل تبلیغات اسلامی تهران، در چهار ماه نخست امسال موفق به برپایی 1000 گفتمان دینی در سطح استان شده است.

