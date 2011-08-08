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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۳۶

نخستین واکنش رسمی اتحادیه عرب به تحولات سوریه

نخستین واکنش رسمی اتحادیه عرب به تحولات سوریه

اتحادیه عرب شب گذشته در نخستین واکنش رسمی به تحولات سوریه بدون در نظر گرفتن تمامی واقعیت های موجود از مقامات این کشور خواست که به خشونت در سوریه پایان دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اتحادیه عرب روز گذشته برای نخستین بار از آغاز اعتراضات سوریه نسبت به تحولات این کشور واکنش رسمی نشان داد.

نبیل العربی در بیانیه ای از مقامات سوری خواست که به تمامی رفتارهای خشونت آمیز در این کشور پایان دهند. وی همچنین نسبت به اوضاع امنیتی سوریه به ویژه در شهرهای مرزی این کشور ابراز نگرانی کرد.

خاطرنشان می شود دبیرکل جدید اتحادیه عرب 13 جولای در سفر به دمشق با بشار اسد رئیس جمهور سوریه دیدار کرده بود. مسئولان سوریه روز گذشته خطاب به کشورهای عربی اعلام کردند که این کشورها در موضع گیری شان درباره سوریه تمامی واقعیت های موجود را در نظر بگیرند.

کد مطلب 1378284

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