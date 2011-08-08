رژیم اسرائیل درخواست ترکیه برای عذرخواهی را گستاخی دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه اسرائیلی جروزالم پست، موشه یعلون معاون نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره تاکید ترکیه بر عذرخواهی اسرائیل نسبت به حمله کماندوهای آن به کاروان آزادی و کشتی مرمره و کشته شدن 9 شهروند ترک گفت: ما مقصر خرابی رابطه نبودیم و فکر می کنم که آنها حتی پس از عذر خواهی ما هم رابطه را بهبود نبخشند.

وی در ادامه با اشاره به حمله کماندوها به کشتی مرمره ادعا کرد: در آنجا تحریکاتی صورت گرفت و ترک ها هم مسئول بودند.

یعلون افزود: اسرائیلی موافقت کرده تا نسبت به جان باختگان این حادثه ابراز تاسف کند، اما عذرخواهی نمی کند.

وی گفت: عذرخواهی به معنی این است که ما مسئولیت رویداد را بر عهده گرفته ایم.

کماندوهای ارتش اسرائیلی در سال 2010 با حمله به کاروان آزادی غزه 9 شهروند ترکیه را کشتند که این اقدام با واکنش تند ترکیه و تنش در روابط دو طرف روبرو شده است.

ترکیه از آن زمان خواستار عذرخواهی اسرائیل شده اما تل آویو تاکنون به این درخواست پاسخی نداده است.