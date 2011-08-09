توزیع 5000 جلد تفسیر سوره انفال بین فعالان قرآنی آذربایجان شرقی

علی داننده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ترویج و نهادینه کردن فرهنگ قرآنی یاد آور شد: برگزاری این طرح ‌علاوه بر ایجاد تحول و ترویج فرهنگ قرآنی موجب تعامل سازنده فکری و روحی فعالان قرآنی نیز می شود.

وی تمسک به قرآن و مفاهیم متعالی آن را عامل سعادت جوامع عنوان کرد و گفت: عمل کردن به آموزه های قرآنی جامعه را از آسیب ها مصون می دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی افزود: طرح 1445 به مناسبت هزار و چهارصدو چهل و پنجمین سال نزول قرآن و به عنوان طرحی چند رسانه ای و فراگیر با مشارکت و تعامل موثر رسانه ملی،‌ نهادها و دستگاههای قرآنی کشور اجرا می شود.

داننده هدف این طرح را نشر معارف و پیامهای انسان ساز قرآن و توسعه فرهنگ صحیح خوانی قرآن دانست و افزود: طرح یاد شده براساس نشر و ترویج انس با قرآن کریم و بهینه سازی اوقات فراغت تابستانی با محوریت سوره مبارکه انفال برگزار می شود.