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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۳۸

داننده خبر داد:

توزیع 5000 جلد تفسیر سوره انفال بین فعالان قرآنی آذربایجان شرقی

توزیع 5000 جلد تفسیر سوره انفال بین فعالان قرآنی آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی از توزیع پنج هزار جلد تفسیر سوره مبارکه انفال همزمان با اجرای طرح قرآنی 1445 در میان فعالان قرآنی استان خبر داد.

علی داننده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ترویج و نهادینه کردن فرهنگ قرآنی یاد آور شد: برگزاری این طرح ‌علاوه بر ایجاد تحول و ترویج فرهنگ قرآنی موجب تعامل سازنده  فکری و روحی فعالان قرآنی نیز می شود.

وی تمسک به قرآن و مفاهیم متعالی آن را عامل سعادت جوامع عنوان کرد و گفت: عمل کردن به آموزه های قرآنی جامعه را از آسیب ها مصون می دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی افزود: طرح 1445 به مناسبت هزار و چهارصدو چهل و پنجمین سال نزول قرآن و به عنوان طرحی چند رسانه ای و فراگیر با مشارکت و تعامل موثر رسانه ملی،‌ نهادها و دستگاههای قرآنی کشور اجرا می شود.

داننده هدف این طرح را نشر معارف و پیامهای انسان ساز قرآن و توسعه فرهنگ صحیح خوانی قرآن دانست و افزود: طرح یاد شده براساس نشر و ترویج انس با قرآن کریم و بهینه سازی اوقات فراغت تابستانی با محوریت سوره مبارکه انفال برگزار می شود.

کد مطلب 1378293

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