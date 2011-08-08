تخلیه آمونیاک مخزن پتروشیمی پردیس تا 3 روز آینده

ابوالحسن سیف در گفتگو با مهر با تکذیب آتش سوزی و انفجار در فاز اول مجتمع پتروشیمی پردیس، گفت: هیچ گونه آتش سوزی و انفجاری در این واحد پتروشیمیایی به وقوع نپیوسته است.

دبیر ستاد مدیریت بحران صنایع پتروشیمی عسلویه با اعلام اینکه از ساعت 8:30 صبح امروز 17 مرداد ماه ستاد بحران به منظور پیشگیری از هر گونه حادثه احتمالی در سطح منطقه تشکیل شده است، تصریح کرد: در حال حاضر با حضور کارشناسان، نیروهای آتش نشانی، امدادی و فنی عملیات تخلیه مخزن نشت کرده آمونیاک مجتمع پتروشیمی پردیس در حال انجام است.

مدیرعامل پتروشیمی پازارگاد با تاکید بر اینکه برای تخلیه مخزن آسیب دیده یک فروند کشتی در اسکله پهلوگیری کرده است، بیان کرد: در حال حاضر کارکنان در واحدهای پتروشیمی منطقهد مشغول به کار هستند ضمن آنکه تولید محصولات در صنایع پتروشیمی عسلویه متوقف نشده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در حال حاضر جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد و عملیات تخلیه آمونیاک به طور مدیریت شده در حال انجام است، بیان کرد: مخزن نشت کرده باید تا 40 درصد ظرفیت اسمی تخلیه شود و سپس عملیات بازسازی بخش نشت کرده انجام شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون نشت گاز آمونیاک در بین واحدهای اوره و آمونیاک موضوعی طبیعی است، تاکید کرد: پیش بینی می شود تا 72 ساعت آینده تخلیه مخزن 4501 ای فاز اول پتروشیمی پردیس به پایان برسد.