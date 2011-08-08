هفت سایت تلفن همراه در سمنان به بهره برداری رسید

سید غلامرضا عرب هاشمی در گفتگو با مهر گفت: هدف از بهره برداری این سایت ها افزایش ظرفیت و بهبود کیفی و پوششی شبکه ارتباطات سیار در استان سمنان است.

وی افزود: این سایت ها در مسیردامغان- فولادمحله، کهن آباد گرمسار، شهمیرزاد - چاشم و روستای صح به بهره برداری رسیده است.

به گفته هاشمی، این سایت ها با اعتبار 3 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.



وی ادامه داد: با بهره برداری از این سات ها تعداد سایت های بی.تی.اس تلفن همراه در استان به 296 سایت و پوشش تلفن همراه در جاده های اصلی به 100 درصد و در جاده های فرعی به 16درصد رسید.

