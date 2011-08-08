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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۲۳

هفت سایت تلفن همراه در سمنان به بهره برداری رسید

هفت سایت تلفن همراه در سمنان به بهره برداری رسید

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت مخابرات استان سمنان گفت: هفت سایت بی. تی. اس تلفن همراه در محورهای مختلف استان سمنان به بهره برداری رسید.

سید غلامرضا عرب هاشمی در گفتگو با مهر گفت: هدف از بهره برداری این سایت ها افزایش ظرفیت و بهبود کیفی و پوششی شبکه ارتباطات سیار در استان سمنان است.

وی افزود: این سایت ها در مسیردامغان- فولادمحله، کهن آباد گرمسار، شهمیرزاد - چاشم و روستای صح به بهره برداری رسیده است.

به گفته هاشمی، این سایت ها با اعتبار 3 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این سات ها تعداد سایت های بی.تی.اس تلفن همراه در استان به  296 سایت و پوشش تلفن همراه در جاده های اصلی به 100 درصد و در جاده های فرعی به 16درصد رسید.
 
کد مطلب 1378297

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