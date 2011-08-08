حاشیه های روز خبرنگار اهواز/ غیبت استاندار در مراسم

به گزارش خبرنگار مهر، گفته می شود استاندار در این روز در تهران حضور داشت و امکان شرکت در این مراسم را نیافت، هر چند وی از تمامی مدیران دستگاههای دولتی استان خوزستان خواست که در مراسم روز خبرنگار حضوری فعال داشته باشند که البته به هیچ وجه اینگونه نشد و تنها از بین مدیران کل استان مدیرکل ارشاد، بازرگانی، برق منطقه ای و مدیرشعب بانک مسکن استان حضور یافتند.

از نکات جالب این مراسم این بود که برخی سازمانها به صورت جداگانه از خبرنگاران حوزه فعالیت خود تقدیر کردند که برای نمونه یکی از سازمانهای استان رسانه هایی را که بیشترین حجم اخبار را از وی منعکس کرده بود مورد تقدیر قرار داد که باعث اعتراض برخی خبرنگاران شد.



همچنین در بین نمایندگان رسانه های مختلف که از بین هفته نامه های محلی، روزنامه های محلی و روزنامه های سراسری که سخنرانی کردند هیچ حقی برای سخنرانی نماینده خبرگزاریهای استان قائل نشدند.



پخش فیلمی سه دقیقه ای که مشکلات و حواشی جامعه خبرنگاری استان را پوشش می داد هم باعث انتقاداتی فراوانی شد زیرا این فیلم توسط صدا وسیما تهیه شده ولی 90 درصد آن به خود خبرنگاران صدا وسیما تعلق داشت. ضمن اینکه پخش تصاویری از مصاحبه صدا وسیما با یک فرد که به زبان فارسی تسلط نداشت نیز از نکات جالب توجه این کلیپ بود که باعث خنده حضار شد.



پدرام آئین پاک مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد به عنوان میهمان ویژه این برنامه به علت تاخیر دو ساعت در پرواز به مراسم اصلی نرسید ولی در قسمت دوم برنامه که شامل تقدیر از خبرنگاران فعال بود شرکت کرد.