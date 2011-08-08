به گزارش خبرگزاری مهر، در این مطالعه جدید محققان اعلام کرده اند شلوغی و استرس موجود در دفاتر کاری مدرن می تواند سلامت کارمندان را تا 32 درصد کاهش داده و کارایی و قدرت تولید آنها را 15 درصد بکاهد.

محققان دریافتند حضور در دفاتر کاری باز و شلوغ می تواند در مغز افراد فعالیت ناخواسته ایجاد کرده و از انجام کارهای دستی به صورت مطلوب جلوگیری کند. ایده "دفتر کاری باز"، اختصاص دادن فضایی بزرگ برای حضور تمامی کارمندان به جای اختصاص دادن اتاقهای شخصی به هر یک از کارمندان، اولین بار در دهه 1950 معرفی شده و به سرعت به یکی از محبوب ترین ساختارهای دفاتر کاری تبدیل شد.

این مطالعه طی مراحل تولید یک برنامه تلویزیونی درباره معماری ساختمانهای اداری انجام گرفته است. در این مطالعه سیگنالهای مغزی افرادی که سعی می کردند در دفاتر اداری باز کار کنند ثبت شد. نتایج این بررسی ها نشان می دادند که در مغز افرادی که در این دفاتر کار می کنند انفجارهای شدید سیگنالهای پریشانی و حواس پرتی دیده می شوند.

"جیک لوئیس" عصب شناسی که این آزمایشها را انجام داده می گوید دفاتر باز با ایده حرکت و تعامل آزادانه افراد در محیط کار طراحی شده اند تا به این شکل تفکر خلاق در میان آنها بهبود پیدا کرده و حل مشکلات برای آنها آسانتر شود. اما به نظر می آید عملکرد این دفاتر به شکلی که انتظار می رفت نیست، زیرا میزان اختلال در تمرکز افراد در این محیطها بسیار زیاد است و حتی اگر فرد خود از این اختلال آگاهی پیدا نکند، مغز نسبت به آن واکنش نشان می دهد.

بر اساس گزارش تلگراف، همچنین به گفته محققان دفاتر مدرن تری که به کارمندان اجازه نمی دهد محیط کاری خود را به شکلی که دوست دارند بیارایند نیز شرایط را دشوارتر می کند زیرا در صورتی که کارمندان اجازه این کار را داشته باشند عملکرد آنها در محیط کار بهبود قابل توجهی پیدا می کند.