محمدعلی کشاورز در بیمارستان بستری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دقایق اولیه بستری شدن این هنرمند نماینده رئیس سازمان صدا و سیما از وی عیادت کرد و پیگیر امور وی شد.

محمود عاطفی مدیرکل روابط عمومی صداوسیما پس از عیادت از کشاورز اعلام کرد: این هنرمند گرانقدر کشورمان با توجه به اینکه به مراقبت‌های ویژه نیاز دارد در بیمارستان بستری شده است اما بنا به نظر پزشکان وضع عمومی وی خوب است و ان‌شاء‌الله با مراقبت‌های لازم پزشکی دعا می‌کنیم حال عمومی ایشان بهتر می‌شود و رو به بهبودی برود.

عاطفی تأکید کرد: با دستور ضرغامی رئیس سازمان صداوسیما از اولین دقایق بستری شدن ایشان در بیمارستان پی‌گیر سلامت و بهبودی این هنرمند با سابقه تلویزیون، تئاتر و سینمای کشورمان است و این روند تا زمان مرخصی ایشان از بیمارستان ادامه خواهد یافت.

محمدعلی کشاورز در 26 فروردین 1309 در اصفهان زاده شد و فارغ‌التحصیل هنرستان هنرپیشگی تهران و دانشکده هنرهای دراماتیک است. وی فعالیت هنری را از سال 1339 در تئاتر آغاز کرد. محمدعلی کشاورز از سال 1347 در عرصه بازیگری در تلویزیون گام نهاد و تاکنون در سریال‌های مختلف مانند "هزاردستان"، "سربداران"، "سلطان و شبان" و "پدرسالار" ایفای نقش کرده است.