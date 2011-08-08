مخالفین بشار اسد خواهان مداخله نظامی آمریکا در سوریه نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر، "رابرت فورد" روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری "ای بی سی" در ادامه سیاستهای مداخله جویانه و خصمانه خود و تلاش برای القای ناامنی در سوریه اظهار داشت: با وجود مخالفت دولت سوریه با معترضین همچنان دیدار می کنم.

وی افزود: اینکه دولت سوریه از دیدارم با مخالفین دولت عصبانی می شود، توجه نمی کنم و هدف از این دیدارها نشان دادن وحدت آمریکا با معترضین است.

رابرت فورد در پاسخ به خبرنگار شبکه ای بی سی در این رابطه که چرا دولت آمریکا در سوریه همانند لیبی به اقدامات نظامی متوسل نمی شود، گفت: اوضاع لیبی بسیار متفاوت با سوریه است و سوری ها خواهان مداخله نظامی آمریکا در کشور خود نیستند.

وی با تاکید بر لزوم رایزنی مقامات سوری با دولت آمریکا درباره تحولات این کشور گفت: "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه مشروعیت خود را از دست داده و همانطور که "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا گفته اسد و دولت وی به پایان راه خود رسیده و باید از قدرت کناره گیری کند.