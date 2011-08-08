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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۲:۳۱

همزمان با سفر رئیس جمهور/

دومین کارخانه تولید کاشی و سرامیک کشور در اسلام آباد غرب افتتاح شد

دومین کارخانه تولید کاشی و سرامیک کشور در اسلام آباد غرب افتتاح شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: کارخانه "کاشی کاژه" دومین کارخانه بزرگ تولید کاشی و سرامیک کشور صبح دوشنبه همزمان با سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه در اسلام آباد غرب افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کارخانه در زمینی به مساحت 12 هکتار با ظرفیت تولید سالانه 15 میلیون مترمربع انواع کاشی کف و دیوار و سرامیک گرانیتی، سومین پروژه‌ای است که به بهره ‌برداری رسید.

این مجتمع که از نظر ظرفیت تولید، دومین کارخانه کشور در زمینه تولید کاشی و سرامیک به شمار می رود، با سرمایه‌گذاری مشترک سازمان گسترش و بخش خصوصی، با هدف اشتغالزایی در منطقه محروم اسلام‌آباد غرب اجرا شده و در سه شیفت بیش از هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.

میزان سرمایه‌گذاری ریالی انجام شده در این طرح 303 میلیارد ریال و ارزی 28 میلیون یورو است، با توجه به مجاورت استان کرمانشاه با عراق و نیاز این کشور به مصالح ساختمانی می‌توان پیش‌بینی کرد که اجرای طرح کاشی کاژه، توسعه صادرات را نیز در پی خواهد داشت.

کد مطلب 1378312

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