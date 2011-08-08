دومین کارخانه تولید کاشی و سرامیک کشور در اسلام آباد غرب افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کارخانه در زمینی به مساحت 12 هکتار با ظرفیت تولید سالانه 15 میلیون مترمربع انواع کاشی کف و دیوار و سرامیک گرانیتی، سومین پروژه‌ای است که به بهره ‌برداری رسید.

این مجتمع که از نظر ظرفیت تولید، دومین کارخانه کشور در زمینه تولید کاشی و سرامیک به شمار می رود، با سرمایه‌گذاری مشترک سازمان گسترش و بخش خصوصی، با هدف اشتغالزایی در منطقه محروم اسلام‌آباد غرب اجرا شده و در سه شیفت بیش از هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.

میزان سرمایه‌گذاری ریالی انجام شده در این طرح 303 میلیارد ریال و ارزی 28 میلیون یورو است، با توجه به مجاورت استان کرمانشاه با عراق و نیاز این کشور به مصالح ساختمانی می‌توان پیش‌بینی کرد که اجرای طرح کاشی کاژه، توسعه صادرات را نیز در پی خواهد داشت.