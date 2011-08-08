120 هزار هکتار مزارع گلستان تحت پوشش تعاونیهای تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زرگرانی صبح دوشنبه در نشست مشترک با تعاونیهای تولید شهرستان گنبد، از وجود 21 تعاونی تولید در شهرستان گنبد خبر داد.

وی اظهار داشت: از این تعداد، 12 تعاونی تولید فعال و 6 تعاونی تولید در حال فعال شدن است.

فرماندار شهرستان گنبد کاووس با بیان اینکه نیاز مملکت تولید است افزود: افزایش تولید هدف است.

حیدرعلی احمدی، کار تعاونیهای تولید را مصداق عمل صالح دانست و افزود: تعاونیهای تولید بهترین کار توسعه است و زیر بنایی را در بخش کشاورزی انجام می دهند و در عین حال از مزیتهای تعاونی هم برخوردار هستند.

وی با تاکید بر افزایش ارزش محصولات در واحد سطح گفت: با توجه به قابلیتهای شهرستان در عرصه های آب و هوا و خاک مناسب برای کشاورزی باید به سمت افزایش تولید در واحد سطح پیش برویم تا میزان در آمد کشاورزان افزایش پیدا کند در این راستا باید از روشهای علمی و مکانیزه استفاده شود.

وی از آمادگی فرمانداری برای پیگیری مسائل تعاونیهای تولید خبر داد و افزود: گسترش تعاونیهای تولید می تواند به توسعه کشاورزی کمک کند.