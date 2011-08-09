علی‌اصغر دشتی درباره عملکرد بخش امور بین‌الملل اداره‌کل هنرهای نمایشی طی سال‌های گذشته به خبرنگار مهر گفت: به نظر من امور بین‌الملل مرکز هنرهای نمایشی را باید در چند مقطع نگاه کرد. در سال‌های 76 و 77 بعد از وقفه‌ای طولانی مراودات جدی‌تری در بخش بین‌الملل تئاتر ایران انجام شد. این اقدام که کار پر زحمتی است در گام اول اهالی و مخاطبان تئاتر را به وجد آورد.



وی ادامه داد: در فاز دوم آن مقدمه دل‌نشین این اقدام به یک تکرار دچار می‌شود و تکرار آرام آرام حوصله اهالی و مخاطبان تئاتر را سر می‌برد. تکرار در این اقدام به دو بخش واردات و اجرای گروه‌های خارجی در ایران و بخش اعزام گروه‌های ایرانی به خارج از کشور تقسیم می‌شود. ما دائم شاهد حضور اسامی ثابتی در جشنواره‌های داخلی و از طرف دیگر هم شاهد حضور گروه‌های ایرانی در کشورها و فستیوال‌هایی معین هستیم.



سرپرست گروه تئاتر "دن کیشوت" یادآور شد: مرکز هنرهای نمایشی آرام آرام به سمت این شعار حرکت کرد که مراودات مدنظر برای حضور در عرصه‌ها و جشنواره‌های بین‌المللی به خود گروه‌ها سپرده شود. پیش از آن این شائبه وجود داشت که گزینش‌های انجام شده از طرف مرکز برای اعزام گروه‌ها عادلانه نیست و مدیران تئاتری حاضر در جشنواره‌های داخلی از طرف مرکز به سمت کارهای خاصی هدایت می‌شوند تا آن‌ها را برای حضور در جشنواره‌های خود دعوت کنند.



دشتی معتقد است بعد از این مقطع گروه‌ها خود وارد میدان شدند و اقداماتی را به صورت مستقل انجام دادند و این در حالی است که بسیاری از گروه‌ها نیازمند حمایت مرکز هنرهای نمایشی بودند. وی افزود: بعدها شورایی در معاونت هنری شکل گرفت که تصمیم می‌گرفت کدام گروه‌ها به خارج از کشور بروند یا نه. این امر نشان دهنده پراکندگی مسئولیت در بخش بین‌الملل تئاتر بود.



این کارگردان جوان تئاتر با اشاره به مشخص نبودن عملکرد بخش امور بین‌الملل اداره‌کل هنرهای نمایشی در حال حاضر گفت: مدتی است که نمی‌دانیم بخش امور بین‌الملل مرکز هنرهای نمایشی چه کار می‌کند. نمی‌دانیم سال گذشته امور بین‌الملل مرکز بخش بین‌الملل فجر را بر عهده داشته یا نه. حالا فارغ از اینکه چه کسی کجا نشسته و چه کار می‌کند، نمی‌دانیم در بخش امور بین‌الملل مرکز اتفاقاتی می‌افتد یا نه.



کارگردان نمایش‌های "پینوکیو" و "ملانصرالدین" تصریح کرد: زمانی بخش امور بین‌الملل مرکز هنرهای نمایشی می‌توانست طراوات و هیجان به تئاتر ایران بدهد اما حالا به یک جور کهنه‌گی و فرسودگی دچار شده است.



دشتی معتقد است با شرایط فعلی بهتر است که گروه‌ها خود مراودات بین‌المللی را بر عهده بگیرند و دولت هم در صورت تمایل به عنوان اسپانسر از آن‌ها حمایت کند و بخش امور بین‌الملل اداره‌کل هنرهای نمایشی هم روابط بین‌الملل جشنواره‌های داخلی را بر عهده بگیرد.



وی با اشاره به راه‌اندازی بازار تئاتر ایران توسط امور بین‌الملل اداره‌کل هنرهای نمایشی طی دو سال گذشته تأکید کرد: ما متأسفانه در هر اقدامی که می‌کنیم دچار یک بی‌‌دانشی هستیم. نکته مهم درباره بازار تئاتر ایران این است که آیا مرکز بعد از اتمام بازار تئاتر قدرت این را دارد که از لینک‌های ایجاد شده برای گروه‌ها حمایت کند یا نه.



سرپرست گروه "دن کیشوت" یادآور شد: ما در اولین دوره بازار تئاتر برای تولید یک اثر مشترک مراوداتی را ایجاد کردیم. در طول سال قرار شد گروه خارجی سفری به ایران داشته باشد و به طبع ما از مرکز تقاضای انجام اقدامات لازم جهت اخذ ویزای اعضای گروه‌ را کردیم. اما مرکز به این موضوع با شک نگاه کرد و چند هفته طول کشید تا مرکز به این درک برسد که این مراوده در بازار تئاتر ایران شکل گرفته است و ما به عنوان شخصیت حقیقی توانایی انجام امور لازم جهت اخذ ویزا را نداریم و حداقل در این زمینه نیازمند همکاری بخش دولتی هستیم.