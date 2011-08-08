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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۰۷

در چهار محال و بختیاری/

گلهای تزئینی در 54 هزار متر مربع سطح گلخانه ای کشت می شود

گلهای تزئینی در 54 هزار متر مربع سطح گلخانه ای کشت می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون بهبود و تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: سطح زیر کشت گل و گیاه زینتی چهارمحال و بختیاری 54 هزار و 100 متر مربع است.

سام صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 331 هزار شاخه گل امسال در چهارمحال و بختیاری تولید می شود، اظهار داشت: گلهای تزئینی تولیدی این استان به خاطر کیفیت خوب دارای بازار پسندی خوبی هستند. 

وی افزود: سطح زیر کشت گل و گیاه زینتی چهارمحال و بختیاری 54 هزار و 100 متر مربع است.
 
معاون بهبود و تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: مهمترین گلهای تولیدی در 9واحد گلخانه بزرگ در شهرستانهای شهرکرد، لردگان، اردل و بروجن گل لیلیوم،‌ ده نوع گل رز و 21 گونه گل آلسترومریا است.
 
صفری تصریح کرد: گلهای تولید شده در گلخانه های این استان به شهرهای تهران، اصفهان، مشهد و کیش صادر می شود.
کد مطلب 1378320

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