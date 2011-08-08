گلهای تزئینی در 54 هزار متر مربع سطح گلخانه ای کشت می شود

سام صفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 331 هزار شاخه گل امسال در چهارمحال و بختیاری تولید می شود، اظهار داشت: گلهای تزئینی تولیدی این استان به خاطر کیفیت خوب دارای بازار پسندی خوبی هستند.

وی افزود: سطح زیر کشت گل و گیاه زینتی چهارمحال و بختیاری 54 هزار و 100 متر مربع است.

معاون بهبود و تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: مهمترین گلهای تولیدی در 9واحد گلخانه بزرگ در شهرستانهای شهرکرد، لردگان، اردل و بروجن گل لیلیوم،‌ ده نوع گل رز و 21 گونه گل آلسترومریا است.

صفری تصریح کرد: گلهای تولید شده در گلخانه های این استان به شهرهای تهران، اصفهان، مشهد و کیش صادر می شود.